«Будете мёрзнуть и голодать вместе с нами» – Зеленский отказал союзникам в перемирии

23.08.2022  20:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На той линии фронта, которая актуальна на сегодняшний день, не может быть и речи ни о какой заморозке конфликта.

Об этом на брифинге после «Крымской платформы» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На той линии фронта, которая актуальна на сегодняшний день, не может быть и речи...

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«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет… Поэтому стабилизировать ситуацию, там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить РФ – этим государство Украина заниматься не будет», – отрезал Зеленский.

В то же время он намекнул, что в Киеве планируют «много чего» добиться до наступления зимы, однако в подробности не вдавался.

Одесский политик Вячеслав Азаров считает, что фактически Зеленский поставил Запад перед фактом.

«На брифинге после «Крымской платформы» Зеленский объявил, что Украина откажется заморозить линию фронта, чтобы успокоить Россию. Но саму идею заморозки конфликта озвучили не в Кремле, а в Германии, – премьер федеральной земли Саксония Кречмер. Немцы, таким образом, надеялись приглушить остроту конфликта, чтобы вернутся к импорту дешевых российских энергоносителей.

А теперь украинский президент ясно дал понять, что не позволит союзникам никакой передышки: ввязались в борьбу – будете мерзнуть и голодать вместе с нами. Насколько я понял, такой ответ должен придать решимости союзникам приложить максимальные усилия для полного завершения этой войны. Но вопрос в том, в какую сторону они станут прилагать эти усилия, поняв, что пропетлять не удастся?» – написал одессит в своём тг-канале.

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