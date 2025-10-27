Бывший «азовец»: Начался демонтаж Украины! Русские прут на Днепр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть, призывая украинцев держаться и воевать дальше, фактически сдает страну России.

Об этом в эфире видеоблога «Ревсовет» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук.

Он считает, что победой Украины будет остановка войны, «чтобы сохранить государственность и нацию».

«Зеленский видит это всё абсолютно под другим углом, потому что дети зелёных гнид все в Европе, все за границей. Они не в Украине, не в Киеве, не под бомбами, КАБами, не на фронте. Поэтому можно легко сказать: «Иван, Мыкола, Степан, мы еще два-три года будем воевать», – рассуждал Мосийчук.

По его словам, призывы воевать дальше раздаются в беспросветной ситуации на фронте.

«Происходит по факту демонтаж, сдача Украины. Давайте посмотрим. 20 километров за неделю прошедшую квадратных прошли российские войска на территории Днепропетровской области, которая ещё полтора месяца тому назад считалась мирной. Российские войска стоят в Межевой, открыта дорога на Синельниково, открыто всё», – паникует экс-каратель Донбасса.

Он говорит, что украинский народ имеет цель выжить, а вот Зе-режим – заработать на войне, потому и выступает за ее продолжение.