Бывший замсекретаря Совбеза Украины призвал готовиться к удару из Белоруссии

Украине нужно серьезно готовиться к наступлению российских войск с территории Белоруссии.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил бывший замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал раскритиковал успокоительные заявления представителей власти о том, что они не видят подготовки к такому наступлению.

«Чуть более года назад президент Зеленский также говорил, что нет причин волноваться и все будет хорошо. Как это «хорошо» в дальнейшем было – мы потеряли более 20% территории и десятки, сотни тысяч украинцев погибли в этой войне. Поэтому задача номер один – продолжать готовить свои возможности по отражению наступления со стороны белорусско-украинской границы, а она у нас немаленькая – 1084 километра, и понимайте, что враг имеет возможность к маневру вдоль границ.

А то, что с 2017 года российские и белорусские военные выстроили рокадную дорогу вдоль всей границы, показывает, что они еще с 17-го года активно начали готовиться к наступлению со стороны Белоруссии. Военным это было понятно еще в 17-м году, и руководству своему они докладывали, но, к сожалению, наше руководство не хотело слышать реальной правды о намерениях врага.

Что касается нынешнего, то нужно учесть тот негативный, печальный опыт для нас, что россияне на протяжении последних 20 лет, ежегодно проводя стратегические учения, первым вопросом отрабатывали вопрос переброски личного состава и техники на большие расстояния в большом количестве. И у них это получается достаточно эффективно, хорошо и быстро. Потому при необходимости они могут на территорию Республики Беларусь перебросить не одну, не две и не три тысячи человек, если это будет нужно.