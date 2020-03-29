Церковь отказалась выполнять требование либералов о запрете Причастия

29.03.2020, Белград, Алексей Топоров

Епископ Бачский Ириней дал емкий ответ на требование либеральных сил Сербии на время эпидемии коронавируса запретить церковные таинства, якобы из-за их потенциальной опасности.

Владыка Бачский Ириней Булович дал интервью сербскому изданию Danas после того, как ряд сербских СМИ раздули скандал вокруг храма в Нови Саде, где местный иерей провел таинство Причастия в традиционной форме.

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Журналисты делали акцент на том, что новисадский священник провел богослужение после призыва Патриарха Иринея и Священного синода СПЦ привести службы в соответствие решениям правительства Сербии и гигиеническим нормам, введенным на время эпидемии – то есть, причащать при помощи специальной посуды и собираться в храмах количеством не более пяти человек.

«Если проблема в богослужениях и причащении, то как тогда заражаются те, кто в церковь не ходят и не причащаются? – задал вопрос епископ Бачский. – Что хотят донести до нас эти заблудшие души? Что опасность в церкви, а не в кафе, тусовках, несоблюдении необходимой самоизоляции и других причинах?».

Епископ Ириней отметил, что тон постановления СПЦ был рекомендательным, в церкви в Нови Саде не произошло ничего экстраординарного, чего не происходит в других храмах.

При этом ни одна ни Православная, ни Католическая Церковь не препятствует верующим принимать участие в богослужениях.

«От причастия за две тысячи лет еще никто никогда не заражался, – отметил владыка. – В том числе и священники, которые причащали (они причащаются из одной чаши с паствой – ред.) прокаженных, туберкулезников и других страдающих неизлечимыми инфекционными болезнями».

Епископ выступил в издании, которое присоединилось к кампании против церкви в Нови Саде и даже опубликовало карикатуру весьма недвусмысленного содержания.

«Нетерпимость следует искать в тех средствах массовой информации, которые запускают запланированные и заказные кампании, такие как кампания вокруг церкви в Нови-Саде. Я глубоко сожалею о людях, которые в нынешние времена искушений выполняют подобную недостойную работу. Это люди с выгоревшей совестью», – сказал священнослужитель.