«ЧВК Вагнера» назвали уникальным воинским сословием

28.02.2021, Москва, Игорь Петренко

В русскоязычных Telegram-каналах появилось обсуждение роли современных частных военных компаний. В ходе дискуссии один из авторов назвал «ЧВК Вагнера» уникальным воинским сословием.

По мнению автора канала «Сыны Монархии», деятельность современных ЧВК отдаленно напоминает ремесло английских корсаров, которые в XVI веке помогли Лондону взять преимущество над испанским флотом в Новом свете.

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Корсары получали от британской короны патент на свою деятельность и атаковали испанские суда, вступая в бой в море и на суше. Таким образом, они являлись неофициальное боевой единицей короны и работали там, где Лондон не мог задействовать официальную армию.

Сегодня ЧВК решают огромное количество боевых задач на самых дальних рубежах, к решению которых невозможно привлечь официальные вооруженные силы.

«ЧВК Вагнера» проводит блестящие военные операции там, где по разным причинам Россия не может использовать регулярную армию. По сути, русские чвкашники формируют уникальное воинское сословие, нечто среднее между русскими казаками до революции и английскими корсарами времён освоения Америки», — уверен автор поста.

Помимо этого, ЧВК решает еще одну важную задачу: помогает властям других стран избавиться от боевиков, терроризирующих местное население.