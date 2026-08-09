«Ему ближе Герасимов и советская школа»: в Киеве обрушились на Залужного за позицию по НАТО

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Экс-главкому ВСУ, ныне послу в Лондоне Валерию Залужному не следовало поднимать тему ненужности курса на членство в НАТО.

Об этом в эфире видеоканала «Политека» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможно, об этом стоило поговорить когда-нибудь, но точно не сейчас, потому что это не актуально – и точно не Залужному. Он как раз относится к той категории генералов, который, будучи уже при серьёзных должностях в украинской армии, что до войны, что после войны делал всё, чтобы мы в НАТО не вступили, потому что для него советская школа и книжки Герасимова являются более родными и близкими, чем все там стандарты НАТО и так далее, которые тоже устарели, потому что сегодня дроновая война», – сказал политтехнолог.

По его словам, Залужный якобы противился внедрению дронов, а сам он относится к той категории генералов, «чуть ли не по сей день ржут и называют дроны «свадебными».

«Поэтому это, скорее всего, надо рассматривать не как серьёзную аналитику какую-то, а как Залужный вспомнил, что политический процесс теперь пошёл без него – и надо что-то заявить», – резюмировал Гайдай.

Гайдай в свое время работал на ряд топовых украинских политиков. Сегодня судя по его риторике, обслуживает экс-министра обороны Михаила Федорова, отправленного в отставку, в адрес которого Гайдай практически в каждом своем эфире изливается потоком угодливых комплиментов.

Примечательно, что антифедоровские посты в соцсетях лайкал Залужный, почувствовавший в Федорове конкурента на потенциальных выборах.

Как показал свежий опрос, проведенный компанией «Социс», если бы выборы прошли сегодня, диктатор Зеленский выиграл бы первый тур, но разгромно проиграл бы во втором как Залужному, так и Федорову. Так что налицо обострение борьбы за право конкурировать с Зеленским во втором туре.