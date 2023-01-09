Дело обязательно дойдёт до «черных воронков» для предателей в элите – депутат Госдумы Фёдоров

Для достижения суверенитета России придется проводить основательную зачистку руководящего звена, и если не сработает закон об иноагентах, ему на смену придет «черный воронок».

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал депутат Госдумы РФ, кандидат экономических наук Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам придется менять радикально позицию МИДа, менять стратегию, для этого преодолев сопротивление тех самых международных органов и олигархических кланов, о которых говорил Путин в своей речи в 2020 году 15 января. Потому что власть у них, а не у национальной Конституции, потому что не получилось на референдуме это сделать, как вот Путин это подавал. То есть придется решать проблему для достижения суверенитета. Как она решается мы проходили многократно в нашей истории, тут если жесткий сценарий, то это «чёрные воронки», если мягкий – это закон об иностранных агентах, который сейчас принят и под который, на секундочку, подпадает 600 тысяч граждан России, прошедших подготовку в Соединённых Штатах Америки по американским программам, прописанным как организационно-методическая помощь в этом законе. Сама формула закона уже их, грубо говоря, сфокусировала, – подчеркнул Фёдоров. – Другое дело, что нету политической воли и сил его запустить, но закон-то уже есть, в нем уже заложена формула, и вы легко можете по этой формуле вычислить, тут уже никто не отвертится. Да, закон мягкий, он говорит о том, что надо просто отстранить их от власти. Как вы помните, в 30 годы прошлого века их репрессировали, и под репрессиями оказалось тогда столько же людей, сколько у нас сейчас под этот закон попадает. Насколько я помню, тогда было репрессировано около 90 процентов людей правящего класса – все секретари обкомов, ректоры, СМИ, половина генералов, маршалов. Понятно, с перегибами, но проблема это политическая, и она так решалась. Аналогично нам придется решать такую же проблему сейчас. Иначе никакого решения не получится, слишком будет сильное сопротивления правящего класса, у которых семьи за границей. Бжезинский же правильно говорил – семьи, дети, капиталы, коррупция завязана на блок НАТО, и они же создавали наше государство, как и украинское государство в 1991 году. Это же не секрет какой-то для кого-то, только про украинское государство сейчас говорят, что это типа колония и вассал США, а про Россию как бы не говорят. Мы – сёстры, и по своему характеру государственного строительства то же самое, мы сёстры с Украиной».

Именно по этой причине депутат считает неизбежной попытку госпереворота в России, который станет шансом для США добиться победы и взять контроль над Москвой, но и развяжет руки Кремлю в применении ныне запрещенных методов.

«Единственный вариант для американцев – это устроить Майдан в Москве, чтобы, грубо говоря, перехватить власть и, тем самым, не запустить этот сценарий, – и под этот сценарий, видите, разворачиваются сейчас наши ракеты, которые сейчас устанавливаются более-менее современные, модернизированные, сейчас пошло активное перевооружение ядерных сил России, но, правда, еще без полетных заданий, то есть мы исходим из того, что это придется сделать, – подчеркнул депутат. – Обратите внимание: я не предлагаю это сделать, я даю прогноз объективного характера, что этот процесс будет неизбежен. Но он будет сопровождаться определёнными напряжением и проблемами, потому что для него нужен повод. Это я уже как человек, который занимается политикой говорю. То есть мы будем наблюдать какую-то яркую флюстрацию, причем в Москве, которая в результате определенных процессов приведет тому, что у нас развяжутся руки для использования того, что мы не имеем права использовать сейчас».