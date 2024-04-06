Депутат Госдумы озвучил шокирующую статистику преступлений мигрантов

Елена Острякова.  
06.04.2024 20:39
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Миграция, Россия


Преступность в России растет за счет мигрантов.

Об этом в эфире российско-американского телеканала RTVI заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Преступность в России растет за счет мигрантов. Об этом в эфире российско-американского телеканала RTVI...

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«Основной рост тяжких преступлений официальной статистикой фиксируется именно со стороны мигрантов. На 37% выросли тяжкие преступления.

Я обратил внимание на то, что в общем потоке преступлений, которые совершают иностранные граждане, у одной национальности, прогремевшей в России, просто зашкаливает количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», – сказал Матвеев.

Депутат предположил, что насилие над мальчиками  является частью культуры некоторых народов.

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