Дикий: Запад уже согласен с РФ – сделать Украину буферной зоной

Западным политикам становятся важнее не успехи Украины в конфликте, а то, чтобы война не перекинулась на Евросоюз.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, западные партнёры ведут не прямые, но косвенные переговоры относительно того, чтобы не состоялась война в Европе, на континенте, России и европейских стран. Они априори заинтересованы в том, чтобы Украина была буферной зоной. Мне неприятно об этом говорить, потому что я люблю свою страну и понимаю, в какой ситуации она оказалась… Они не воспринимают, к сожалению, войну в Украине как масштабную войну, которая касается всех, они считают, что это косвенная история, что это локальная война. Многие политики в Европе даже не скрывают этого и открыто исповедуют другую версию, не такую, как Украина. Потому что они живут по принципу: нас никто не трогает, мы справляемся с проблемами, это нас не касается, и слава Богу… Будем честными», – сказал телеведущий.

«Многие пытаются не потерять доверие электората на украинском вопросе, такие, как Шольц, у которого и так абсолютно кисло, ему там конкуренты дышат в затылок. И эта оторванность от ситуации – это не вина их, так сложилось, это нормальная история, к сожалению. Мы хотели бы, чтобы украинский вопрос доминировал везде, и все об этом говорили, подогреваем к этому интерес, но, похоже, Запад начинает уставать», – жаловался Дикий.