Для ВСУ под Бахмутом оказалось «не всё так однозначно»

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Где-то с июля текущего года украинское диванное воинство и пресловутая «ципса» сделали темой насмешек боевые действия российских войск, как правило, сводящихся к тупоумным рассуждениям в духе, «да вы ни одного большого украинского города с мая взять не можете, с несчастной Авдеевкой полгода возитесь, несколько захваченных деревень – ваш потолок».

После отхода российской группировки V из Харьковской области и, особенно, оставления Херсона, глумливые комментарии раздаются с утроенной силой. К сожалению, на эту чушь ведётся и значительная часть российского общества, не особо искушённого в военных делах и требующего ежедневных крупных побед.

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Правда, с началом систематической «калибровки» и «цветения герани» объектов критической инфраструктуры двойного и военного назначения бывшей Украины, критика Минобороны РФ в обществе постепенно пошла на убыль, а после стабилизации фронта и некоторых локальных успехов на отдельных направлениях – стала затрагивать частности.

Сразу скажем, что слушать «аналитику» и злопыхательство диванного воинства и, тем более, «ципсы», – значит, себя не уважать. Тем более, что вести из окопов с той стороны фронта день ото дня становятся всё более отчаянными, а наша разведка из радиоперехватов и опросов пленных делает вывод, что в воюющих частях ВСУ нарастает апатия и дезертирство из-за катастрофических потерь и отвратительного снабжения артиллерийского и прочего «зоопарка», переданного сердобольными натовскими стервятниками «боевому укропу» ради «защиты цивилизованного мира».

Если, при желании, сделать кратковременное погружение в украинские телеграмм-каналы и паблики, напрямую связанные с окопными информаторами или родителями военнопленных и пропавших без вести «укропов», количество которых начинает ужасать даже «термоядерную спильноту» киевского режима, то их содержимое уже не похоже на панику – это и есть паника и пораженчество в чистом, незамутнённом, виде.

В частности, родственники регулярно требуют от военных и гражданских властей всех уровней как можно чаще проводить обмен военнопленных всушников, а не одних только кадровых нацистов из «Азова», опубликовать списки убитых и пропавших без вести.

Серьёзный резонанс в блогосфере вызвало сообщение жены (фактически, вдовы) тяжелораненого капитана ВСУ, позвонившего ей по прибытии в медпункт 92-й омбр ВСУ под Чугуевым, а затем замолчавшего, судя по всему, навеки.

Отчаявшаяся женщина подняла на ноги военнослужащих и волонтёров части и выяснила, что начальник медпункта 92-й омбр ВСУ, ст. лейтенант Тарас Прохоров, решил особо не заморачиваться с эвакуацией и сортировкой тяжелораненых, отдав распоряжение умерщвлять их слоновьими дозами снотворного. Впоследствии, трупы умерщвлённых боевиков ВСУ доставляются в морги Харькова, где исчезают бесследно.

Вдобавок, работники чугуевских моргов сообщают, что в местный крематорий поступает ежедневно не менее 300 трупов всушников, которых чохом определяют в топку, не составляя никаких отчётов.

Заметим, вся эта информация выдаётся украинскими источниками, так что списать её на измышления ГлавПУРа и «ольгинских» – не выйдет.

По данным российских военных, постепенно выдавливающих «укроп» под Артёмовском, на границе ЛНР и Харьковской области, граждане хохлы наплевательски относятся к своим убитым, которых они не убирают даже вокруг окопов и блиндажей, где обитают. Причём, не убирают трупы «побратимов» – не только в последнее время, но и вообще, поскольку наши бойцы утверждают, что множество убитых имеют явно несвежий вид.

При таких «успехах» немудрено, что укровоинство на передовой страдает апатией, шлёт матерные послания «батьке-гетьману» на видео и норовит слинять в тыл или в плен, несмотря на угрозу расстрела за дезертирство.

Что касается Авдеевки и «еле-еле взятых деревень». За восемь лет до начала спецоперации бандеровцы превратили авдеевскую промзону в очень серьёзный укрепрайон, прикрытый с флангов. Штурмовать его в лоб – значит тысячами посылать на убой наших солдат, против чего «ципса» явно не возражает, подзуживая российскую патриотическую общественность в уголовном стиле «тебе что, слабо, фраер?».

Из тех, кто воюет на авдеевском направлении, и даже среди истекающих кровью жителей Донецка, пожалуй, нет людей в здравой памяти, желающих посылать людские волны на верную гибель, завалить трупами укрепы хохлов, только бы заткнуть засевшую на закрытых и тщательно оборудованных позициях ненавистную украинскую артиллерию.

Это не значит, что не существует ключика от хитрозадого авдеевского ларчика. В настоящий момент войска ДНР совместно с российскими военными постепенно охватывают Авдеевку в полукольцо, чтобы отрезать её артиллерию от снабжения по ведущим к ней автомобильным дорогам. Один из ключевых укрепов хохлов на этом трудном пути – бои за Марьинку, которая, как официально сообщалось 22 декабря, была освобождена на 80%.

Падение авдеевского укрепрайона – дело ближайшего времени, как и падение Бахмута (Артёмовска), открывающего дорогу нашим войскам на Краматорск и Славянск.

Главное, о чём помалкивают шароварные трубадуры, что сдача Артёмовска («неважного в оперативном плане» по заявлению великого эксперта Арестовича) и Авдеевки означает, что ВСУ полностью лишаются серьёзных укрепрайонов, и не только в Донбассе, но и вообще. То есть, если не давать врагу передышки и использовать своё преимущество в войсках, тяжёлой боевой технике, авиации и ракетном оружии высокой точности, цели и задачи СВО могут быть достигнуты уже в обозримом будущем.

А теперь ещё немного серьёзной аналитики, затрагивающей события последнего месяца.

С конца ноября–начала декабря в подразделениях ВСУ, подготовленных натовскими инструкторами за рубежом и переброшенных в Бахмут, отмечается стремительный рост смертей младших и старших офицеров.

По данным наблюдателей, наиболее крупные потери командиров звена взвод–рота регулярно фиксируются в 57-й мотопехотной, 60-й пехотной, 46-й аэромобильной и 59-й мотопехотной бригадах ВСУ, прибывших в Бахмут для усиления обороны и укрепления фронта.

Эти соединения считаются наиболее боеспособными в ВСУ и, более того, украинское командование вместе с натовскими кураторами до недавнего времени планировали использовать для давно анонсированного «контрнаступа» со стороны Кривого Рога и Запорожья на Мариуполь – для отсечения группировки Z и выхода на Перекопский перешеек и давно лелеемого вступления в Крым.

Примечательно, что военнослужащие из этих бригад проходили подготовку на Яворовском полигоне, а также в Германии, в рамках миссии JMTG-U ещё до начала СВО. Инструкторами «боевого укропа» выступили офицеры и унтера частей армии и Национальной гвардии США, а также другие союзники по НАТО.

Американцы обучали украинских подопечных штурмовым операциям в городской застройке и боевым действиям на дальней дистанции.

И всё бы ничего, но в Бахмуте (Артёмовске) применить полученные у натовцев навыки оказалось практически невозможно: вместо боёв, львиная доля времени уходит на организацию обороны, борьбу с грязью и осушение затопленных дождями талым снегом окопов.

Отмечается, что, стараниями натовцев украинские командиры не обучены принимать и выдвигать собственные тактические решения. В итоге командиры подразделений обречены на ошибки, равнозначные верной гибели личного состава. Что, собственно, и наблюдается уже не первую неделю в боях за Бахмут, засыпанных трупами украинских боевиков, о чём почти ежедневно трезвонят с мест боёв западные военкоры.

Приняв как догму натовские военные лекала и недооценив противника, соединения ВСУ под Бахмутом менее чем за месяц потеряли свыше 250 младших и старших офицеров.

Приводится пример, что, прибыв на усиления обескровленным боями за Артёмовск украинским войскам, «подопечные НАТО» с германских полигонов регулярно попадали в засады и огневые мешки, пытаясь укрыться в зданиях, ранее пристрелянных 152-мм орудиями «Мста-Б» и «Гиацинт-С».

Но, как водится, причина украинских потерь происходит не по единственной причине, а является комплексной. Потери личного состава бригад ВСУ на открытой местности также происходят из-за дефицита бронетехники.

Практически все попытки «укропов» контратаковать позиции «оркестрантов» и других российских войск в районе Бахмута разбиваются о нашу тяжёлую бронетехнику, ибо к месту боёв украинские подразделения доставлялись пикапами, не имеющих даже лёгкой брони.

Так, в районе Курдюмовки боевики из 28-й отдельной мехбригады ВСУ пытались провести контратаку. Но вместо успеха они попали в организованную российскими военными ловушку, перешедшее в избиение. Лишь после прибытия подкрепления и тяжелого боя с высокими потерями, украинским подразделениям удалось вырваться из мешка и вернуться на свои позиции.

По уточнённым сегодня утром данным, бои за Бахмут, которому вновь суждено стать Артёмовском, идут уже на южных окраинах города.

Положение ВФУ в Бахмуте становится все более сложным. Объективные западные эксперты и ранее неоднократно предупреждали, что потеря киевским режимом контроля за ключевым городом Донбасса – всего лишь вопрос времени. Рано или поздно наши войска освободят многострадальный российский город от нацистской оккупации.

Что касается диванных зубоскалов из украинской блогосферы, так им «побратимы» с фронта советуют заткнуться, переехать из Киева в окопы под Бахмутом и лично убедиться, что здесь «не всё так однозначно и пэрэможно», как они себе представляют…