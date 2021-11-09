Дно дна в Одессе: В Доме профсоюзов стригут собак, торгуют трусами и бьют тату

Новости Украины

…Да я сама не люблю эти сентенции о пробивании дна, так как их лепят по поводу и без, но в данном случае это как раз тот случай. Дно дна, я бы сказала, и Джомолунгма цинизма…

Одесских журналистов наконец-то пустили в Дом профсоюзов. Управляющий выгоревшим вместе с людьми зданием Валерий Розенберг устроил корреспондентам местного паблика что-то вроде экскурсии. Но вышел не столько застывший ужас (как в Освенциме, чтобы помнили), сколько развлекуха — оказалось, что отремонтированные помещения давно сданы в аренду под всякую лабуду созвучную времени.

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А ведь планов насчет главного доказательства преступления украинской власти было громадье. Ушедший в загробный мир своих фекалий Ройтбурд, помнится, предлагал переоборудовать Дом профсоюзов в торгово-развлекательный центр c табличкой «здесь танцуют».

При губернаторстве Саакашвили шли разговоры о размещении в ДП военного штаба или военного госпиталя — озвучивалось всегда такое, чтобы побольнее уколоть скорбящих. На уровне гав-гав, конечно, но ремонт там тихой сапой шел, и объявление «Аренда» все семь лет с момента трагедии никто не снимал. В общем, вместо наполеоновских прожектов отремонтированные помещения постепенно растащили коммерсанты, у которых, по всей видимости, все хорошо, и пепел сожженных не стучит в их сердца…

Теперь кабинеты, в которых в советские времена заседали профсоюзы, защищающие права трудящихся, превратились в средоточие популярной в сегменте бездельников хреномути.

Здесь работают несколько залов — фитнесса и йоги, магазин женского белья, тату-салон, груминг для стрижки собак и кошек, а также услуги эпиляции — для людей.

Ну и кабинет психолога — как же без него. А так как ремонт сделан далеко не во всех помещениях, то периодически на выбритых, остриженных и закрывших гештальты хипстеров осуждающе поглядывают ильичи с еще не уничтоженных барельефов, и мозолят глаза транспаранты с былых митингов эпохи независимости: «Отдайте долги по зарплате!», «Не способны управлять — уйдите!».

Иголкой же, пронзающей все нутро, откликаются надписи на стенах времен чудовищных для Одессы событий — мая 2014 года. Последние слова, нацарапанные на стенах перед смертью, и проклятия, оставленные друзьями и родственниками убитых. «Слава Новороссии!», «Будьте прокляты, убийцы!», «Мы помним»… Тут же можно и Тузика постричь, и свастику какую-нибудь в тату-салоне залепить. Ужасно…

Зеленый зал Дома профсоюзов, огромный, для заседаний, простаивает без ремонта, но не без дела — он служит фотозоной и декорацией для съемок клипов.

По словам управляющего, были планы разместить в зале ночной клуб (по заветам Ройтбурда) и даже скалодром, ведь девять метров высоты — как раз то, что надо, но «спонсоры передумали из-за репутации здания».

«Бывают ситуации, когда людям полностью подходит помещение, его расположение и цена, но они отказываются от аренды из-за истории здания. Кто-то говорит о призраках, которые тут ходят, некоторые считают, что здание чуть ли не проклято и должно сгореть еще раз», — рассказала журналистам риелтор Анна Розенберг.

О «призраках люди говорят», понимаете? Призраки, а вовсе не нацисты с надежным тылом в виде государственной махины людей сожгли…

Но, как оказалось, не все суеверны. По словам управляющего, на заднем дворе ДП успешно работает несколько станций зарядки электромобилей, на новый год здесь проводятся корпоративы, а охраняют территорию от любопытных граждан два алабая. Кто может быть этими любопытными? Скорбящие по своим детям матери, приносящие на места гибели детей цветы?..

Ну, а о том, что стразу после пожара в ДП спокойно функционировали банк и столовая, а некоторое время даже шашлычная, знают все. Всплывала информация и о работающей в «доме скорби» студии детских танцев. Правда родители, ведущие сюда чад в специфических костюмах — балетных пачках и гимнастических купальниках, упорно это отрицали: «Нет, ничего не знаем. Не надо нас снимать!».

То есть широкой рекламы у многообразия, разведенного внутри здания, нет. Да, так ведут себя тогда, когда боятся осуждения — с одной стороны. С другой же, как похвастал управляющий Розенберг, «у администрации есть амбициозная идея — построить на крыше вертолетную площадку для доставки раненых в военный госпиталь». Он вообще настроен оптимистически:

«Здание обновляется, омолаживается. Раньше здесь всегда было грязно, бомжи и грабежи, сейчас здание оживает и возрождается. Здесь работают одесситы для одесситов, люди кормят свои семьи и платят налоги».

Я, кстати, прекрасно знаю, что найдутся те, кто заявит — «а ведь действительно жизнь продолжается!» и прочее имбецильное о жизни «на позитиве». Только у меня мнение другое. Это если, положим, алкаш в постели закурит и квартиру спалит вместе с парадной, то после его похорон можно и быт в доме налаживать, и «семьи свои кормить», и йогой на балконе заниматься, и трусы вывешивать и на собак бантики лепить; детский смех и все такое прочее. А вот драпировать одно из страшнейших в современной истории преступлений — это не продолжение жизни, а тоже преступление.