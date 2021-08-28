ДНР ответным огнём накрыла военную базу противника – у ВСУ потери

28.08.2021 19:12 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Украинская группировка на Донбассе обстреляла подконтрольный ДНР населённый пункт Минеральное, выпустив в общей сложности 30 мин калибром 120 мм. Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ в Авдеевке, украинцы понесли значительные потери.

«С целью предотвращения дальнейшего обстрела, а также ввиду опасности, создаваемой разрывами украинских мин жизни и здоровью мирных жителей, подразделения Народной милиции, …вынуждены были открыть ответный огонь для подавления огневой активности противника», – заявили в оборонном ведомстве ДНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинская сторона, традиционно замалчивая атаку на ДНР, признаёт свои потери – удар пришелся по базе 25 бригады ВСУ.

«Ранены и получили боевые травмы девять украинских военнослужащих», – сообщил Telegram-канал украинской делегации в ТКГ.

Фото с места событий опубликовал Юрий Бутусов, руководитель украинского сайта «Цензор.нет», близкого к экс-секретарю Совбеза Александру Турчинову.

«Уничтожены два легковых и один грузовой автомобили. Легкие повреждения получили три грузовых автомашины», – написал пропагандист.