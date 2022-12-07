«Долбить в одну точку» – экс-посол Украины в США о методах «вступления в НАТО»

07.12.2022  20:49 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Пока все страны-члены НАТО не перестанут бояться России, вступления Украины в альянс Киеву не видать.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока все страны-члены НАТО не перестанут бояться России, вступления Украины в альянс Киеву не...

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«Три причины, почему мы до сих пор не в НАТО. Первая – это Россия. Они же шантажировали именно этим вопросом, но сейчас пирамида перевернулась, то есть меря – ослабление России, когда она перестала шантажировать, здесь может быть принято политическое решение. Второе – разъединённость политических сил на Украине. Очень часто это было за последний 31 год, однако сейчас такое ощущение, что и президент Зеленский говорит, и бывшая оппозиция (сейчас, во время войны все сравнялись), политики разных фракций говорят в парламенте одним голосом: членство в НАТО. Все люди – за! Казалось бы, что ещё нужно?

А надо, во-первых, чтобы члены НАТО не боялись России, чтобы Россия не использовала некоторые слабые звенья в самом НАТО. Ну, страны, которые могут этим играться, как та же Венгрия, но думаю, что на момент принятия решения уже такой игры не будет. Кто-то там себе выторговывать будет, но не так, чтобы блокировать полностью.

И ещё – чтобы никаких не давать аргументов нашим партнёрам или их союзникам по НАТО, что не вовремя, что ещё не стоит вам спешить. Это наша программа интеграции в НАТО, это вопросы реформирования СБУ, вопрос правоохранительных структур, это вопрос взаимосочетания – не только на поле боя, а развитие, например. Делиться чувствительной информацией. А как ею можно делиться. Сейчас-то лучше ситуация, а несколько лет была ужасная», – вещал Чалый.

По его словам, в таком важном деле властям и инициаторам вступления Украины в НАТО распылять свои силы – «просто преступно».

«Так вот, мы должны снять все эти вопросы, на которые они бы могли сказать, что мы не готовы, а снять их можно принятием законов, конкретных решений за полгода, при политической воле.

И главное: наша власть не должна распылять усилия. Президент говорит, что наша цель – членство в НАТО, вице-премьер очень оптимистически смотрит на ситуацию, Мы не должны параллельно говорить о каких-то химерных обходных вариантах: давать поручения нашим послам – и членство в НАТО, и гарантии безопасности какие-то, и оборона страны. Необходимо бить в одну точку всем вместе. Если всем это делать, тогда я знаю, как их убедить. Не буду говорить, но я точно знаю, как убедить их в тот момент», – уверял экс-посол.

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