Донбасс откроет России дорогу в Центральную Украину – киевский нацист

Игорь Шкапа.  
21.10.2025 12:51
Украина должна до последнего держаться за остающуюся под ее контролем часть Донбасса. Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-депутат от запрещенной в РФ нацистской партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий в составе ВСУ с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это наша линия обороны, которую мы должны держать, чтобы не допустить врага вглубь страны, не допустить врага на остальную территорию. Сегодня эта часть Донбасса, которую контролирует украинская армия, – это фактически огромная сеть крепостей, которые держатся, чтобы не пустить врага дальше», – считает нацист.

Он напомнил, что в западных медиа появилась информация, согласно которой, Кремль требует от ВСУ покинуть Донбасс

«Официально этого никто не подтверждает, но президент Зеленский четко сказал о том, что Донетчину никто не будет отдавать Путину. А я так понимаю, если в воображении Путина он возьмет часть Донбасса, где эти фортификации, то это откроет, в принципе, ему дорогу в Центральную Украину», – опасается Ильенко.

