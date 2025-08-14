«Дроны сожгут завод полностью», – генерал ВСУ обещает удар по Мозырскому НПЗ
На фоне начавшихся российско-белорусских учений Украина должна выступить с четким предупреждением в адрес Минска: ВСУ готовы бить по предприятиям Белоруссии, если ВС РФ вновь будет предоставлена возможность наступать на Киев.
Об этом заявил бывший замкомандующего сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Надо четко сказать: если полезете, то будете иметь большие экономические неприятности на территории вашей страны. Это называется достаточно просто – превентивные удары на союзнические действия вместе с врагом. А враг у нас номер один – это РФ.
Поверьте, там достаточно жирных целей, которые чувствительны для белорусской экономики. И обратите внимание, что как раз только за счет Мозырского НПЗ сейчас идет обеспечение горючим России. Направим пару сотен дронов, из этих пары сотен они собьют 150, но 50 сожгут тот завод полностью», – заявил Кривонос.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: