Экс-боевик украинского добробата рассказал о тотальном воровстве гуманитарки и снаряжения

Руководство украинского добровольческого батальона «Архангел Михаил» или ДФТГ №14 с самых первых дней СВО распродавало гуманитарную помощь на десятки миллионов долларов и продолжает наживаться на гуманитарке даже после расформирования группировки.

Об этом на канале «ДНК» рассказал бывший боевик подразделения Владимир Касир, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном батальоне ДФТГ №14 больше всего руководство интересовало деньги и гуманитарная помощь. Распил денег и распил гуманитарки руководством батальона. Михаила Маймана (комбат «архангелов» – ред.) Цыганков (начальник штаба – ред.) хотел снять, чтобы поставить своего комбата, потому что очень много небедных людей, как они думали, помогали батальону. В состав десяти человек, которые туда входили, один из них Егор Левченко. Он помогал дронами, ночниками, тепловизорами, бронежилетами. Также машинами, финансовой помощью. Но до добровольцев это не доходило. Егор думал, что он помогает батальону, но на самом деле карманы набивали между собой Михаил Майман и Андрей Цыганков», – сказал Касир.

Он рассказал, что ещё в начале боевых действий в 2022 году Левченко передал батальону микроавтобус и 150 тысяч долларов, до «добровольцев» доехала только машина, деньги перекочевали в карман Цыганкова. Кроме того, тот же Левченко передал формированию дорогие прицелы, которые не дошли до адресата, а потом один из них «случайно» обнаружился в кабинете начальника штаба.

«Я ему задал вопрос: «Андрей, а как же так? Нам эти прицелы нужны были на боевых, а что данный прицел делает у тебя в офисе?» Он улыбнулся и говорит: «Моя цель этот прицел продать, никто об этом не знает, и деньги разделить между руководством батальона», – вспоминает боевик.

По его словам, таким образом, различной техники было присвоено и распродано на «очень большие суммы». Также безбожно разворовывалась невоенная гуманитарка.

«В Киеве есть склады, с четырёх стран Европы, то что знаю я, приходила гуманитарка. Также приходила гуманитарка от населения Украины, каждый помогал, чем мог. На данном складе только сто фур гуманитарки продал Цыганков с Лилей Хорошкиной – это человек, которая называла себя волонтёром, якобы она имела отношение к Фонду мира и добра, но, как выяснилось, официально она там никак не оформлена. И с Цыганковым они эту гуманитарку распродавали. Что входило в гуманитарку, например, очень много, там находилось… всё для пожарной экипировки, включая медицинское оборудование, сухпайки, это всё продавалось. К примеру, зашло пять фур – они вывозят под «тик-ток» на Николаев одну фуру «воды» и делают под видео, что якобы раздали пять фур гуманитарки. То есть фуру раздали, четыре фуры продали. По фурам, то что мне известно, они продали на общую сумму гуманитарки свыше чем на 50 миллионов долларов», – сказал Касир.

Он добавил, что были ещё «побратимы», которые всё видели, но молчали, так как Цыганков их шантажировал тем, что отправит воевать как обычных мобилизованных.

Не чурался начштаба и наркоторговли.

«Помимо всего этого, где располагалась ДФТГ на Крещатике, заехала машина с бронежилетами. Как выяснилось, вместо плит в бронежилетах находятся пакеты с «солью» и ещё два вида наркотиков, «фен» и так далее», – поведал бывший боевик.

По его словам, Цыганков не бедствует и после расформирования батальона, принимая гуманитарку на недействующие уже документы.

«Он продолжает заниматься, также принимает гуманитарку на батальон, который не существует, и эту гуманитарку распродаёт. Более того, в его адвокатском офисе по сей день находится свыше 60 бронежилетов, которые Егор Левченко подарил на батальон, это остатки. Также это шлемы, налокотники, наколенники, это всё Андрей продаёт», – рассказал Касир.