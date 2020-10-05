Экс-боевик ВСУ призвала «тащить и прикапывать» оружие с передовой

05.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вывоз оружия с зоны конфликта в Донбассе на Украину можно оправдать тем, что оно ещё может пригодиться, если страна снова окажется в ситуации, как в 2014 году.

Об этом в эфире своего видеоблога рассказала экс-боевик ДУК «Правый сектор», бывшая «офицер» морской пехоты ВСУ и командир огневого взвода САУ Елена Белозерская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повывозили хлопцы с боевых в тыл оружие – плохо, конечно, сделали, оружие нужно на фронте, а не в тылу, но я это понимаю. Понимаю в том случае, если они его вывезли аккуратно, где-то законсервировали, прикопали и спрятали для того, чтобы не доставать с такими муками, как доставали его мы в 2014-м, если оно понадобится, если что-то начнётся.

Но я не поддерживаю тех людей, которые бегают с ним пьяные по барам, где то там стреляют. Некоторые просто держат егое дома или в гараже, кто-то «стукнул», он попал под обыск – оперативные траты на адвокатов, спасать и так далее», – наставляет карательница.

«Хочешь быть воином, не будь дуриком. Короче говоря, не впутывайся в криминал, и будет тебе счастье. Но, конечно, когда власть преследует людей, которые не связаны ни с каким криминалом, которые просто по факту, что это воины, волонтеры, как Юля Кузьменко (одна из фигуранток «дела Шеремета» – ред.), то это полный беспредел, и это преступление», – добавила бывшая атошница.