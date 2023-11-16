Экс-главком Сухопутных войск раскритиковал недооценку авдеевского укрепрайона

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Российская разведка недооценила оборонительный потенциал Авдеевки в самом начале СВО.

Об этом в интервью Максиму Григорьеву заявил бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Владимир Чиркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, наша разведка недоглядела, что там произведены такие сумасшедшие инженерные работы, созданы железобетонные укрепления, боевые точки. Все там продуманно, как положено. Поэтому они и держат успешную обороны более полутора лет и даже выпустили медаль «За оборону Авдеевки», которой награждают всех участников», – сказал Чиркин.

Он полагает, тот факт, что российской армии удалось продвинуться всего на 2 км от Донецкого аэропорта, «никуда не годится».

«Мы все умны задним числом, и можно вернуться на полтора года назад. Я бы сказал, что не совсем правильно были поставлены задачи. Все-таки нужно было охватывающими мощными ударами с двух сторон брать весь Донбасс, захваченные территории Донецкой и Луганской областей. А мы, к сожалению, ударили растопыренными пальцами», – сказал Чиркин.

По мнению генерала, в нынешней ситуации нужно полностью блокировать Авдеевку, но для этого понадобятся дополнительные войска.

«Авдеевку нужно блокировать, как Ленинград в свое время и другие крепости, которые в годы Второй мировой войны наши войска брали. Охватить, прекратить всякое движение, никакой поставки техники, вооружений, боеприпасов, продовольствия, воды, замены войск -чтоб ничего не было. Уже получился чулок. Это самый настоящий котел. Северная клешня активная, южная менее активная, но единственная асфальтированная дорога простреливается, а грунтовые дороги сейчас развязнут при такой погоде. В принципе, немного осталось до полного окружения. Там нужно будет делать внутренний фронт и внешний. Понадобятся дополнительные войска», – заключил Чиркин.