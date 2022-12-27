Экс-министр ЖКХ: Срочно учредить на Украине должность «энергетического комиссара ЧП»

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Болтовня разного рода экспертов о положении на Украине после ракетных ударов РФ только провоцирует раздражение среди украинцев, поэтому нужно ввести специальную ответственную должность, которая будет дозированно подавать населению информацию о состоянии энергетики на конкретный момент.

Об этом в эфире канала «Фабрика новостей» заявил экс-министр ЖКХ Украины, а ныне депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В первую очередь, меня раздражает то, что в своё время и до сих пор представители команды власти из энергетических структур решили своим неуместным оптимизмом вдохновлять на что-то людей. В результате этот оптимизм сработал против страны, потому что люди не увидели ничего оптимистического, и у них начало раздражение накапливаться, недовольство, а на этой почве начали появляться определённые провокационные действия, причём, управляемые, спланированные. Я неслучайно как депутат обратился в СБУ, потому что я вижу все признаки того, что идёт через сети массовая провокация с попыткой раскачать ситуацию. Во время войны – время действия энергетического фронта (мы же понимаем, что энергетика превратилась в поле боя), это сегодня едва ли не самый главный фронт, это основной расчёт Путина на эту зиму», – сказал Кучеренко.

Он предложил в данной ситуации создать новую должность, ответственную за информационную составляющую освещения всего, что касается «энергетического фронта».

«Должно быть введено чрезвычайное военное положение, и соответственно военная система управления принятия решений и ответственности за эти решения чётко обозначенного лица. Я бы назвал это лицо, которое необходимо Украине, энергетический комиссар чрезвычайного положения. Как в Европе. Они же в Еврокомиссии руководствуются комиссарами. Этот человек имел бы полномочия и ответственность, и именно он должен озвучивать посылы, соответствующие вещи, для того, чтобы люди не попадали в плен всяких экспертных дум», – предложил украинский политик.