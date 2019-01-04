Экс-спикер Рады обнаружил, что живет в европейской колонии

04.01.2019

Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина фактически получила статус колонии, став источником сырья и дешевой рабочей силы.

Об этом в интервью киевской газете “Вести” рассказал экс-спикер Верховной рады, бывший глава Соцпартии Украины Александр Мороз, ныне возглавляющий политическую силу, получившую название “Социалистическая партия Александра Мороза”.

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По его словам, экономическую часть соглашения об ассоциации с ЕС писали не в Киеве, а в структурах руководства ЕС и Еврокомиссии, где подстраивали под нужды ЕС возможности Украины, тогда как в Киеве, похоже, никто не читал текста документа.

“Я сужу по фактам. Мы туда присоединяемся как колония – источник сырья, дешевой рабочей силы, или среда сбыта товаров. Вот утром просыпаетесь, зашел в ванну, ручку крана поднял – финская, зубная щетка британская, бритва голландская, носки польские, костюм, у кого есть деньги – итальянский, обувь то же. А ведь это рабочие места, это источник наполнения бюджета, экономика, занятость людей”, – сокрушается Мороз.