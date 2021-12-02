Политолог: «Нападки фон Крамон на Сербию обусловлены русофбией «Зеленых»

02.12.2021  12:59 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Дзен, Политика, Россия, Сербия


Антисербские выпады немецких «Зеленых» в Европарламенте, включая докладчика по Косово Виолу фон Крамон, усилились после встречи Путина и Вучича.

Об этом сербской редакции радио «Спутник» сообщил политический аналитик Драгомир Анджелкович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Драгомир Анджелкович отмечает, что фон Крамон является членом германской партии «Зеленые», которая управляет министерством иностранных дел этой страны (всего под контролем «зеленых», согласно соглашению с партнерами по правящей коалиции, находятся пять министерств). И он прогнозирует, что политика Германии в отношении Сербии изменится в худшую сторону.

Драгомир Анджелкович.

«Исход переговоров между президентами Сербии и России может еще больше усилить их («Зеленых» – ред.) негативное отношение к нам, но их отношение к нам и так, в целом, негативное, при этом велика и их русофобия, что еще больше укрепит их в негативном отношении к нам», – считает эксперт.

Анджелкович также отметил, что «Зеленые» являются самыми большими проводниками американской политики не только в Германии, но, возможно, и в Европе.

Виола фон Крамон.

«Сколько бы они ни говорили о мире и экологии, на самом деле они являются самыми яростными союзниками США», – отметил эксперт.



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