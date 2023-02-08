Эксперты высмеяли либералов, разгоняющих панику вокруг дефицита бюджета РФ

В России искусственно раздувается паника по поводу дефицита госбюджета.

Все началось с информации американского информагентства «Блумберг» о том, что в январе этого года дефицит российского бюджета составил 1,76 трлн рублей. Это в 14 раз больше, чем в январе 2022 года (125 млрд рублей) и рекордный показатель января с 1998 года.

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«Блумберг» утверждает, что доходы нефтегазовой отрасли России упали на 46%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либеральные СМИ и эксперты тут же принялись высчитывать дефицит на весь 2023 год. Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прогнозирует, что он достигнет 5 трлн руб вместо запланированных 2,9. С ней согласен главный аналитик ПСБ Денис Попов. Он считает, что основной причиной роста дефицита станет увеличение расходов казны до объема 2022 года (31 трлн). Михаил Васильев из Совкомбанка снизил прогноз годового дефицита да 4,4 трлн руб. Он считает, что на него повлияют повышенная неопределенность внешних условий, недобор нефтегазовых доходов и вероятность глобальной рецессии.

Паникеры принялись высчитывать, насколько хватит резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ), который, как они полагают, правительство должно начать “транжирить”.

«Санкции имеют отложенный эффект, который может привести к двум сценариям: убыстренному и вялотекущему. Объем ФНБ на 1 февраля составил 10,8 трлн рублей (эквивалент $155,3 млрд), или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. При нынешних темпах расходования его хватит на 1-1,5 года. При хорошем раскладе, например, росте цен на нефть, обход санкций и т.д., может хватить на 2-3 года. При условии, что военная часть бюджета останется на прежнем уровне. В любом случае, исчерпание кубышки, технически будет означать проблемы с выплатами пенсий и зарплат бюджетникам в нынешних размерах. Для этого может потребоваться девальвация рубля и как следствие – рост инфляции», – истерит в своем ТГ-канале пока еще не иноагент политолог Илья Гращенков.

Его высмеял экономист Никита Кричевский.

«В последнее время Илья Гращенков напоминает одного покойного политолога, принимавшегося публично судить обо всех общественных проблемах, о которых не имел ни малейшего представления. Незнание основ пенсионной системы (исчерпание ФНБ якобы приведет к проблемам с выплатами пенсий, хотя пенсии финансируются из взносов), недопустимое двухсценарное упрощение развития (либералы салютуют), но главное – отсутствие знаний об устройстве государственного алгоритма принятия решений. На повестке совсем другие задачи – устойчивое повышение реальных зарплат, борьба с бедностью, новая модель торговых отношений, развитие машиностроения, инфраструктуры, достижение технологического и финансового суверенитета», – написал Кричевский.

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Галушка также не видит оснований для беспокойства.

«В отношении дефицита бюджета, который у нас возник. Минфин дал исчерпывающий комментарий, что самый большой в нашей истории январский рост дефицита связан с ускоренным возмещением НДС и с тем, что мы быстрее начали контрактоваться и тратить деньги. Обычно весь первый квартал шла раскачка. С точки зрения кассового исполнения бюджета только к концу года просыпаются распорядители бюджетных средств. Ноябрь и особенно декабрь – вот они их тратят. Сейчас подинамичней стала эта работа, нет январской раскачки. Проявилось это в том, что у нас дефицит. Я вообще, честно говоря, даже дефицита не вижу – каких-то критических проблем. Не делайте то, что говорит Америка, а делайте то, что она сама делает. Они там живут с астрономическими дефицитами, до которых нам далеко-далеко», – сказал Галушка в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Политолог Алексей Мухин полагает, что скандал намеренно раздувают либералы, поощряемые с Запада.

«Некоторые тут активно радуются, злорадствуя, рекордному дефициту бюджета в январе 2023 года на аж 1,75 трлн рублей. За рубежом вообще в литавры бьют. Дескать, “добились своего”, “работают санкции”… Эксперты довольно быстро объяснили на пальцах почему в январе это произошло: за счет быстро возмещаемого НДС; за счет быстро заключенных контрактов. А дальше – всё правильно, причина кроется в санкциях, поэтому экономика работает в особом режиме», – написал Мухин.

Что же касается якобы рухнувших доходов нефтегаза, то все дело в том, что Минфин РФ рассчитывает доходы бюджета, основываясь на данных британского ценового агентства «Аргус», а оно в условиях санкционной войны не обладает всей полнотой информации о российских компаниях.

«По всей видимости, представители Минфина отталкивались не от средних показателей, а от собственных ожиданий на январь. Эти ожидания определяются конкретным размером нефтегазовых налогов, высчитываемых на месяц вперёд, в основном исходя из рыночной (три “ха-ха”) цены нефти, экспортной цены газа и курса рубля за предыдущий период. То есть Минфин ожидал скромную сумму чуть менее 500 млрд рублей. А в январе, к примеру, объёмы экспорта трубопроводного газа в ЕС оказались ниже ожиданий. Слишком российский трубопроводный газ дорог для европейских покупателей сейчас, потому и отбирают его по минимуму. А это приводит к тому, что снижаются поступления от экспортной пошлины. Чтобы ожидать сумму нефтегазовых поступлений в бюджет побольше, надо менять методику подсчёта рыночных цен на российскую нефть и отвязаться уже от неактуального Роттердама и Аргуса, где мы ничего не продаём, но на которые всё ещё ориентируемся», – написал эксперт по энергетике Александр Фролов.