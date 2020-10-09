«Это не против Москвы» – глава МИД Дании потребовал отправить в Минск европейских надзирателей

09.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Правительство Дании, как и многих других европейских стран, полностью поддерживает «право народа на протесты» и осуждает применение против них насилия, а также призывает отправить в Минск наблюдательную миссию ОБСЕ.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу сказать, что происходящее в Белоруссии – это что-то, направленное против России, или за, или же против Европы. Нет, мы наблюдаем мирные собрания людей, с женщинами на переднем фронте, которые требуют своего законного права на свободные и справедливые выборы, без вмешательства из-за границы.

Мы все в рамках ОБСЕ согласны с этим, Дания также полностью подписывается под этим. Мы хотели бы, чтобы свобода собраний, свобода протестов, свобода выражения своего мнения были защищены. Мы также хотели бы позаботиться о том, чтобы у людей Белоруссии были эти права, при уважении суверенитета и независимости белорусского народа и защиты их от посягательств с какой бы то ни было стороны.

Мы, конечно, осуждаем насилие в отношении мирных протестующих и заключённых, которые подвергаются пыткам, насилие в отношении журналистов – это всё абсолютно недопустимо. И, конечно, не должны оставаться безнаказанными виновные в этих действиях. Мы выступали против, и со стороны Дании мы также поддержали введение санкций в отношении ответственных за эти инциденты в Белоруссии», – отметил он.

Датский министр настаивает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко должен пойти на якобы диалог с протестующими и урегулировать конфликт, а также позволить ОБСЕ прислать в Минск надзирателей.

«Я сказал о Белоруссии, что мы видим, как люди выходят на улицы и мирно протестуют, требуя честных справедливых выборов, что является основополагающим и базовым правом, которым должен располагать каждый человек. И мы поддерживаем диалог, который должен привести к таким выборам.

Как я уже сказал, это никак не связано с тем, против кого должна выступить Белоруссия – нет, речь идёт о праве белорусского народа выбирать своё будущее. И мы хотели бы, чтобы под эгидой ОБСЕ была создана миссия, которая гарантировала бы справедливые и честные выборы», – резюмировал Кофод.