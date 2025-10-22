Это несправедливо! Или воюют все, или пора заканчивать этот ужас – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
22.10.2025 16:59
  Киев
Просмотров: 413
 
Украина при поддержке ЕС и Британии намерена воевать до 2027 года. Однако на убой собираются гнать самых бедных и бесправных.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский заручился поддержкой Евросоюза и Великобритании. Вот они выступают за продолжение войны. Они рассчитали, что они её финансируют до 27-го года включительно. То есть они за то, чтобы война не заканчивалась, а мы воевали дальше. У Трампа позиция другая, абсолютно противоположная – лучше плохой мир, чем хорошая война. И для него действительно приоритет – окончание войны. Поэтому здесь нужно уже понять, мы умные или красивые, и с кем мы дальше идём», – рассуждала она.

По ее словам, еще лучше будет поинтересоваться у людей, нравится ли им очередное продление военного положения и мобилизации.

«В последнее время с учётом того, как проходит мобилизация, – это страшные вещи. Так же, как и продление военного положения без изменений в управлении армией, без изменений в отношении к тому, что у нас воюют только бедные, а все остальные у нас либо забронированные, либо правоохранители, либо ещё кто-то. Для меня это несправедливая война даже внутри общества.

Поэтому здесь либо нужно менять и продолжать бороться дальше, чтобы воевали все, либо этот ужас нужно заканчивать», – резюмировала Скороход.

