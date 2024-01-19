«Это за пределами воображения. Всё кончено» – американский полковник шокирован порядками в ВСУ

Вадим Москаленко.  
19.01.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Коррупция в украинской армии дошла до того, что даже будучи тяжело раненным, солдату нужно давать взятки, чтобы быть эвакуированным и получить медицинскую помощь.

Об этом в эфире интернет-канала «Amazing Fishing BD» заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррупция в украинской армии дошла до того, что даже будучи тяжело раненным, солдату нужно...

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«Что касается потерь русских, мы не знаем точно сколько их погибло. Я думаю, что где-то между 50-80 тысяч русских было убито. А сколько ещё было ранено? Я не знаю. Но я знаю, что большинство раненных вернулись на службу.

А в случае с Украиной почти никто не вернулся на поле боя, настолько велики были потери, а ранения настолько серьёзны. А отсутствие возможности эвакуации и медицинской помощи было настолько острым, что выживаемость была очень и очень низкой.

Если вы украинский солдат или офицер, и вы были ранены, единственный способ для вас выжить, выбраться с поля боя и получить настоящую медицинскую помощь – это подкупить водителя, чтобы он отвёз вас», – сказал Макгрегор.

Он подчеркнул, что уровень коррупции в рядах ВСУ превысил любые мысленные пределы.

«Это выходит за рамки человеческого воображения. Представьте, что командиры батальонов скрывают имена солдат, которые были убиты в их подразделениях, и оставляют их «на должностях», чтобы иметь возможность собирать доходы с погибших. Тем самым вдовы и сироты этих солдат ничего не получают.

Коррупция на Украине зашкаливает за пределы чьего-либо понимания, и люди это признают. Так что эта война проиграна, всё кончено», – добавил американский полковник.

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