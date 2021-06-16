Елисеев угрожает «зажечь землю под ногами России»

16.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Саммит «Крымская платформа», анонсируемый Киевом на август, якобы станет эффективным способом давления на Россию.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Елисеева, если создать России такие условия, то он быстрее оставит Крым.

«Что касается Крыма, я большие надежды возлагаю на инициативу, которая была заложена еще в 16-м году относительно так называемой «Крымской платформы». Мы должны создать через «Крымскую платформу» такой механизм давления на российского агрессора, когда под ним будет гореть земля. Когда они не смогут ни вправо двигаться, ни влево. И когда они будут вынуждены что-то делать, чтобы все-таки выйти из Крыма. Это вопрос непростой, сверхсложный, но я думаю, что дорогу осилит идущий и нужно по этому пути дальше идти», – заявил Елисеев.