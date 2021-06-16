16.06.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Елисеев угрожает «зажечь землю под ногами России»

Новости УкраиныСаммит «Крымская платформа», анонсируемый Киевом на август, якобы станет эффективным способом давления на Россию....

Саммит «Крымская платформа», анонсируемый Киевом на август, якобы станет эффективным способом давления на Россию.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший замглавы администрации президента Украины времен Петра Порошенко, дипломат Константин Елисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Елисеева, если создать России такие условия, то он быстрее оставит Крым.

«Что касается Крыма, я большие надежды возлагаю на инициативу, которая была заложена еще в 16-м году относительно так называемой «Крымской платформы». Мы должны создать через «Крымскую платформу» такой механизм давления на российского агрессора, когда под ним будет гореть земля. Когда они не смогут ни вправо двигаться, ни влево. И когда они будут вынуждены что-то делать, чтобы все-таки выйти из Крыма. Это вопрос непростой, сверхсложный, но я думаю, что дорогу осилит идущий и нужно по этому пути дальше идти», – заявил Елисеев.

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