ЕС ввёл пошлины для ограничения поставок из Украины

04.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина попала в список стран, в отношении которых

Еврокомиссия ввела пошлины в размере 25% для 26 видов изделий из стали. Так Евросоюз защищает своих производителей, которые оказались под ударом из-за аналогичных пошлин США, после чего производители пытались нарастить поставки в ЕС.

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Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для некоторых стран, поставляющих критическую продукцию в ЕС, Еврокомиссия пошла на исключения.

«Предполагается, что поставщики ЕС из основных стран-партнеров получат индивидуальные квоты – для РФ они прописаны по электротехнической листовой стали (третий по величине поставщик после Южной Кореи и Китая), арматуре, отдельным видам проволоки и прутков, железнодорожных рельс, труб большого диаметра. В основном же квоты затрагивают Южную Корею, Китай, Индию, Сербию, Украину, Тайвань и Турцию», – говорится в сообщении.

Ранее киевский экономист Алексей Плотников заявил, что, подписав договор об Ассоциации с ЕС, Украина закрыла для себя рынки восточного направления, однако за прошедшие годы так и не компенсировала эту потерю ростом торговли с ЕС.

Украинский портал «Дело» сообщал, что экспорт украинских полуфабрикатов из стали на рынки ЕС составлял более миллиарда долларов в год. Черные металлы являются одним из пяти основных направлений всего украинского экспорта в страны Евросоюза.