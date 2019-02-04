//exit;
04.02.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Украина, Экономика
Просмотров:

ЕС ввёл пошлины для ограничения поставок из Украины

Украина попала в список стран, в отношении которых

Еврокомиссия ввела пошлины в размере 25% для 26 видов изделий из стали. Так Евросоюз защищает своих производителей, которые оказались под ударом из-за аналогичных пошлин США, после чего производители пытались нарастить поставки в ЕС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для некоторых стран, поставляющих критическую продукцию в ЕС, Еврокомиссия пошла на исключения.

«Предполагается, что поставщики ЕС из основных стран-партнеров получат индивидуальные квоты – для РФ они прописаны по электротехнической листовой стали (третий по величине поставщик после Южной Кореи и Китая), арматуре, отдельным видам проволоки и прутков, железнодорожных рельс, труб большого диаметра. В основном же квоты затрагивают Южную Корею, Китай, Индию, Сербию, Украину, Тайвань и Турцию», – говорится в сообщении.

Ранее киевский экономист Алексей Плотников заявил, что, подписав договор об Ассоциации с ЕС, Украина закрыла для себя рынки восточного направления, однако за прошедшие годы так и не компенсировала эту потерю ростом торговли с ЕС.

Украинский портал «Дело» сообщал, что экспорт украинских полуфабрикатов из стали на рынки ЕС составлял более миллиарда долларов в год. Черные металлы являются одним из пяти основных направлений всего украинского экспорта в страны Евросоюза.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть