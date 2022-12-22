Еще один соратник Януковича вскрыл антироссийское нутро

Бывший украинский генпрокурор и экс-депутат от Партии регионов Святослав Пискун стал очередным политиком, чье антироссийское нутро вскрылось после начала спецоперации России на Украине.

Наглядным подтверждением этому стало интервью, которое Пискун дал еще одному «перевертышу» – журналисту Максу Назарову, после 24 февраля клянущемуся в лояльности бандеровскому режиму.

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«Если война начнется, она не скоро закончится. И должна закончиться победой нашей, а для того, чтобы победить, надо много потратить не только экономики, а и положить очень много людей… То, что война должна была состояться, это было понятно с 91-го года, потому что, мы так легко смогли отколоться и отойти, но не уйти, а нам надо было уйти. Лучше, конечно, если бы это все состоялось тогда, в 91-м году. Острее, хуже, больнее, но уже бы мы сейчас были давно там».

Интервьюер Максим Назаров предположил, что, если бы конфликт на Украине начался сразу после развала СССР, то она могла бы потерять лишь Крым:

«В 91-м году это бы состоялось, вероятнее всего, просто одной жертвой. Вы понимаете, о чем речь – полуостров Крым».

«Да, а, может, и не Крым, может быть, было бы какое-то соглашение, может, еще что-то. Но надо было тогда обострить эту ситуацию, что мы путь свой хотим видеть отдельно», – согласился Пискун, который в свое время получил депутатский мандат как раз на обещаниях Партии регионов сближения с Россией.

Теперь же бывший соратник Януковича вслед за пропагандистами бандеровских телеканалов распространяет антироссийскую ложь, обвиняя русских в «похищении детей из Украины» – речь идет об эвакуации из зоны боевых действий.

Более того, Пискун поделился историческим открытием – он объявил о некоей войне «Турции с Украиной».

«Детей, которых из детских приютов вывезли. Где гарантия, что их на органы не забрали? Где гарантия, что с этими детьми ведут себя по-человечески, что они накормлены, одеты, что их не унижают, их не оскорбляют? Вообще кто-то занимается украинскими детьми, которые находятся в депортации? «Да, мы будем планировать, у нас есть такие программы, мы эти программы будем включать». Так я говорю, друзья, вы когда включите эти программы, дети просто вырастут и возьмут автоматы в руки. Как это случилось, знаете где, – в Турции. Янычары. Это были маленькие украинцы, которые мамлюки, которых вывезли турки во время нападения на Украину. И они воевали с украинцами лучше и жестче, чем турки, потому что это были обиженные дети, им рассказывали, что в Украине их бросили, что их родители от них отказались, а добрые турки их вывезли в Стамбул, воспитали и теперь они янычары. Янычары – это украинцы, которые воевали против украинцев. Так вот, вывезли этих детей, и я не удивлюсь, если они через пять-семь лет возьмут автоматы в руки, потому что они обижены на эту страну, что она их не защитила в детстве», – заявил Пискун.