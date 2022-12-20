«Если «Москвич» снова не будет ездить, руководство концерна – под трибунал» – Дугин

Россия воюет с Западом не только на военном фронте, но и на промышленном, и удачное возобновление работы концерна «Москвич» по своей значимости можно вполне сравнивать со взятием мариупольской «Азовстали».

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог и философ Александр Дугин, которого на Западе называли идеологом Владимира Путина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что атака «Азовстали» и открытие «Москвича» – это два вызова. Мы сказали, что мы цивилизация, мы сейчас будем воевать за то, чтобы быть таковой. Это два синхронных момента. Единственное, что «Азовсталь» мы взяли, благодаря таким героям, как наши военкоры, наши воины, наша армия. Мы взяли «Азовсталь» и много других населённых пунктов с боем и ведём жестокие бои. Но, такие же тяжёлые бои, на мой взгляд, должны быть в дирекции сейчас концерна «Москвич», если там не так, то мне их жалко. Им придётся отвечать по всей строгости военного времени. Если они опять создадут, что-то не ездящее и разваливающееся на ходу, что-то умственно неполноценное, эстетически отталкивающее, они будут выглядеть как предатели нашей национальной войны, как военные преступники, если они всё раскрадут, заменят какими-то чужими чертежами, самое главное, они не будут ездить», – предостерег эксперт.

«Я считаю, что людям в руководстве концерна «Москвич» нужно поставить задачу – либо вы создаёте красивую действующую, эффективную, ёмкую машину даже среднего уровня, но настоящую, либо вы пойдёте под трибунал по законам военного времени, если она будет такой же, как то, что мы производили раньше на этом заводе», – предупредил Дугин.