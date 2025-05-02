Освобождение курской земли – это капля в море на фоне того, что ещё предстоит сделать России.

Об этом в эфире «Рой-ТВ» заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там противник удерживает несколько километров, вопрос престижа – мы всё равно остаёмся на русской земле, но в целом можно говорить, что да, окончание Курской дуги 2.0 произошло, в целом противника выкинули. При этом хотел бы сказать всем слушателям – когда-то давно, полгода назад приехали к нам депутаты помочь. Вроде хорошие люди, грамотные, несомненно – а когда освободите курскую землю? Говорю, ребята, а что вы такое значение придаёте? Решится вопрос с киевской землёй, решится вопрос с Прибалтикой, где «шпроты» самолёты-ударные беспилотники запускают на нашу территорию уже. Решится вопрос с Азербайджаном, который на нас напасть собирается. Решится вопрос, наконец, с охе..вшими пшеками, которые воюют против нас. Еще в августе 2022-го мы схлёстывались с их подразделениями. Эти все вопросы решатся. Депутаты сразу впали в печаль – мне кажется, они об этом не думали», – рассказал Евич.

«Я советую каждому из наших слушателей это учитывать и понимать, что курскую землю освободили – хорошо, когда освободим всю остальную русскую землю? Напоминаю всем и Польша, и Прибалтика, и Финляндия были в составе России, и как только ушли, сразу стали враждебными России, начали наших людей убивать. Наконец, напоминаю, срок аренды Аляски по договору закончился лет 50 назад, если не больше. Соответственно, неустоечку нам на бочку – и Аляску. Я переписываюсь с русскими в Аляске, они нас ждут, обещают помочь. Соответственно, ребята, хорошо, что освободили курскую землю, но не расслабляемся, работы ещё много», – добавил военный медик.

На самом деле Аляска была продана в позапрошлом веке при Александре II. Ее аренда – это исторический миф.