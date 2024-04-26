Европа не потянула Украину

Анатолий Лапин.  
26.04.2024 14:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Украина


США хотели переложить ответственность за военную и финансовую поддержку Украины на Европу, но она не справилась с этой задачей. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа ни о чем. Американцы же что хотели – выйти из игры. Почему помощь задерживалась, почему американцы не смогли додавить Майка Джонсона три месяца назад? Мы не знаем до конца, какая там сделка, какие брифинги проводило с Майком Джонсоном руководство разведок американской и Пентагона, но они не хотели, они пошли на это в исключительном крайнем случае, когда стало ясно, что Европа ни черта не может, одни только разговоры, – помочь Украине», – сказал эксперт.

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США хотели переложить ответственность за военную и финансовую поддержку Украины на Европу, но она...


«А во-вторых, действительно, ситуация на линии фронта становится критической для Украины и для Запада в целом. Поэтому они, отбросив все политесы, всю свою демократию, просто взяли и надавили на Майка Джонсона… Почему американцы вернулись к этому, потому что они увидели, что Байден проиграет выборы, если ситуация на фронте будет развиваться таким образом, как она развивалась в последние два-три месяца, военная машина России давит», – заявил Карасев.

 

 

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