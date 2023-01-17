Финляндия обещает изучить речи Зеленского и помочь Украине с танками

Вадим Москаленко.  
17.01.2023 18:58
  (Мск) , Давос
Просмотров: 205
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Финские власти тоже готовы рассмотреть свой вклад помощи Украине по части передачи Киеву танков и другого тяжёлого вооружения после того, как об этом заговорили в ЕС.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финские власти тоже готовы рассмотреть свой вклад помощи Украине по части передачи Киеву танков...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Украина в этой войне не одна. Мы собираем помощь, мы в Финляндии предоставили 12 военных пакетов Украине, и мы говорим о том, что же ещё мы можем сделать как ЕС в целом, как скандинавские страны, для того, чтобы сегодня помочь Украине. Я знаю, что идёт обсуждение передачи танков и другого тяжёлого вооружения, и мы в Финляндии, конечно, готовы присоединиться в своей мере, насколько мы можем.

В то же время нельзя забывать, какой вред эта война наносит окружающей среде. Мы об этом говорим редко, но в Давосе на форуме много говорят об окружающей среде. Речь идёт о ядерной, о климатической безопасности. Я с Гросси из МАГАТЭ обговаривал этот вопрос, он как раз сейчас едет на Украину, чтобы говорить о ядерной безопасности, о рисках, которые создаёт эта ситуация, если что-то случится с атомными станциями, в частности, с ЗАЭС», – переживал финн.

«Конечно же, по этой причине мы должны поддерживать Украину и думать о происходящем, сконцентрироваться на том, что сказал Зеленский в его 10 пунктах мирного плана и вместе работать на то, чтобы его реализовать в ЕС и в каждой стране, которая помогает Украине», – сказал Хаависто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть