Французский военкор: польская ПВО беззащитна перед Россией

Какой бы ни была истинная причина появления дронов в небе над Польшей, эта история показала беззащитность польской ПВО даже перед небольшим числом беспилотников, не говоря уже о ситуациях с несколькими сотнями за ночь, как происходит на Украине.

Об этом в эфире телеканала France24 заявил военный журналист Гулливер Крагг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

