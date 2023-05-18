Фукс под подозрением: СБУ взялась за друга Авакова и застройщика «Москва-Сити»

Одной из примет нынешней Украины стало активное использование спецслужб в борьбе государства за передел рынков и активов от старой олигархии к новым собственникам. И хотя официальная пропаганда пафосно именует этот процесс «национализацией», «борьбой с коррупцией», проводит его под лозунгами «деолигархизации», однако на практике по итогам такого «переотжима» ранее отжатое достается не государству, а новым бенефициарам – уже из числа нынешних фаворитов Банковой.

Под прицелом власть имущих «отжимальщиков» – предприятия, связанные с такими фигурами как Фирташ, Жеваго, Григоришин, Богуслаев, Новинский и даже Коломойский. В числе жертв нынешней кампании – и давний бизнес-партнер Коломойского, известный в деловых кругах Украины и России харьковско-московский делец Павел Фукс.

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Последний уже больше года как находится под персональными санкциями СНБО, однако этого его противникам показалось мало. Так что на днях СБУ отчиталась о вручении ему подозрения по резонансному уголовному делу, связанному с «масштабными финансовыми махинациями со стратегическими предприятиями Украины и систематическим уклонением от налогов». В частности, по версии «Избушки» с 2018 года Фукс «незаконно завладел активами украинских компаний более чем на 100 млрд грн». Кроме того, – и кто бы в этом сомневался учитывая коньюнктуру нынешнего момента – Фуксу вменяют также сотрудничество с «государством-агрессором», мол, следы его бизнес-операций ведут прямиком в Москву, в интересах которой он якобы и действует.

Если вдаваться в подробности, то, опять же со слов СБУ, структуры Фукса выкупали у украинских банков «кредитные обязательства» энергетических, машиностроительных и металлургических заводов, что давало возможность новым владельцам на законных основаниях влиять на хозяйственную деятельность последних с целью ее блокирования и доведения купленных активов до банкротства.

С целью пресечения таких действий СБУ наложила арест на корпоративные права и счета 101 задействованной в схеме компании. Также арестованы права требования свыше 1600 выкупленных структурами Фукса кредитов, а заодно и более 240 объектов недвижимости и транспортных средств участников схемы. Часть арестованных активов, как сообщили на Владимирской, уже передана в управление АРМА – госагентства по управлению активами, приобретенными незаконным путем.

Одним из предприятий, вокруг которого последние месяцы активно ломаются копья между государством и старыми собственниками, стал крупный газодобытчик «Укрнафтобурение» – фирма, отжатая государством у Игоря Коломойского и его партнеров, среди которых фигурируют Фукс и экс-нардеп от Харьвщины Виталий Хомутинник. А бороться там есть за что – общий обьем добытого компанией только в 2021 году газа составил 725,4 млн куб. м.

Акции «Укрнафтобурения» передали в управление АРМА в апреле нынешнего года. Апрелем же датирована и просьба к Минэкономики от Укрнафты. Последняя также претендовала на управление корпоративными правами отжатой у Коломойского, Фукса и Хомутинника компании, упирая на то, что таким образом сможет не только увеличить добычу газа, но и нарастить добычу нефти на 14%.

Однако Коломойский и Ко не смирились с арестом такого лакомого актива и в рекордные сроки через суд вернули себе право контроля над ним. Полный текст судебного решения был опубликован уже 8 мая.

Теперь же свой ход сделала СБУ, ударив по Фуксу с помощью подозрения по резонансному делу о незаконном завладении активами и уклонении от уплаты налогов. Очевидно, этот ход в разворачивающейся борьбе далеко не последний, и за ним еще последует ответный удар со стороны олигархической группировки, чьи интересы задеты в данном вопросе.

Есть в этой истории и политическое измерение. Как уже говорилось выше, Фукс – это человек с немалыми связями как в Москве (где девелоперская компания олигарха MosCityGroup давно и успешно реализует проекты в столичном «Москва–Сити»), так и на Украине. Но если его лоббисты в Первопрестольной пока что ограничены в возможностях влияния на украинские дела, то о киевских и харьковских связях олигарха этого сказать нельзя.

Среди друзей и покровителей Фукса – такие фигуры как экс-министр внутренних дел Арсен Аваков. Также Фукса связывали многолетние дружеские, деловые и личные связи с семьей покойного мэра Харькова Кернеса. В частности, именно Фукс был «голосом» последнего в СМИ, когда экс-градоначальник первой украинской столицы умирал в зарубежной клинике. Со смертью Кернеса харьковская «крыша» Фукса ничуть не протекла – у него не менее хорошие отношения и с нынешним головой Игорем Тереховым.

Так что не исключено, что сегодняшние проблемы олигарха могут рикошетом ударить и по его политическим покровителям. А может они и есть одна из мишеней данного наезда, ведь Фукса называют не просто «другом» Авакова или Терехова, но «кошельком» обоих. И, создавая проблемы Фуксу, украинские власти руками спецслужб одновременно подрывают кормовую базу потенциальной фронды.

Если же говорить глобально, то нынешний накат на олигархов старой формации поражает своей тотальностью и системностью. Вне поля зрения интересов правоохранителей остался лишь ферросплавный и трубный король Виктор Пинчук – зять второго президента Леонида Кучмы. Все остальные его собратья по классу так или иначе попали в ощип и имеют серьезные проблемы с государством, намеренным отжать наиболее яркие и крупные бриллианты из их олигархических «корон».

И, похоже, этот маховик и не думает останавливаться, лишь набирая ход.