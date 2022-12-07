Галичанский рэпер: Гонораров российских артистов хватит на экипировку 5 тысяч русских

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За последние месяцы одно только прослушивание российских треков на платформе Apple принесло России прибыль, которой хватит на экипировку 5 тысяч солдат ВС РФ.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил победивший в Евровидении «килиммен» из рэп-группы «Kalush Orchestra», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии обсуждали проект группы «Музыкальная мобилизация», в которой украинцев призывают отказаться от прослушивания на стриминговых сервисах российского музыкального продукта.

«Мы понимаем, что российская музыка – не только та индустрия, которая зарабатывает деньги в российский бюджет, это ещё и вид пропаганды, насколько легче стало нам, когда мы перестали видеть их на украинском ТВ и радио, и радуемся от того, что они, возможно, зарабатывают меньше, и это очень хорошо. А как можно в денежном эквиваленте посчитать прибыль, которую за эти девять месяцев принесло России прослушивание из треков, скажем, на платформе Apple?», – спросил телеведущий.

«Там около 275 миллионов долларов, и подсчитали, какой налог идёт именно на военный бюджет, российские артисты могут полностью экипировать 5 тысяч российских солдат», – ответил «килиммен».

«Артиста» спросили, насколько эффективно проходит замещение российских треков на украинском радиоэфире.

«Или всё-таки музыкальные редакторы спекулируют и заменяют их иностранной музыкой?», – уточнила сотрудница канала.

«Есть определённая апатия, но насколько выросло количество новых исполнителей музыки, очень много талантливых людей, которые до этого времени были неизвестны», – уверяет галичанский рэпер.

«Какая часть из условной стопроцентной аудитории, которая подписана на эти треки на всех этих платформах, откликнется на ваш призыв не слушать это российское непотребство?», – спросила ведущая.

«Я если я услышу, что кто-то из вас слушает российскую музыку, я приду к вам домой», – пригрозил «килиммен».

«А учитывая вашу внешность, а ещё и в той ситуации, когда у нас электроэнергии по 8 часов не бывает, то лучше отказаться от прослушивания российских треков», – согласилась телеведущая.