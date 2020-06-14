«Газпром» в Белоруссии подставил английский агент

14.06.2020, Москва, Елена Острякова

Главный конкурент Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико, которого белорусский лидер считает ставленником «Газпрома», на самом деле является агентом английского капитала.

Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть определенные маркеры, по которым ты понимаешь, с чем человек связан. Так вот, я имею веские основания предполагать, что Бабарико связан с английскими деньгами через прибалтийские банки. Очень даже может быть. А «дочка» «Газпрома» – хорошее прикрытие», – сказал Трухан.

Он допускает, что претензии белорусских правоохранителей, которые на днях провели в «Белгазпромбанке» обыски и аресты, вполне обоснованы.

«Бабарико подставил всех. Я не знаю ни одного банка, в котором все было бы чисто. Я вообще не знаю ни одной конторы, которая живет полностью по закону. Поэтому то, что к банку есть претензии, очень вероятно, что да. Я не поручусь, что это наезд. Бабарико, видимо, не учел эти риски. Он подставил, потому что дал повод для наезда», – сказал Трухан.

Он считает, что ситуация с Бабарико дала белорусских властям основания для атаки на российский банковский капитал в целом в стране.

«Я думаю, что сейчас в структуре «Газпрома» некоторые личности получают по заслугам и другим слабозащищенным местам в попытке найти ответ на вопрос, какого хрена Бабарико там держали председателем правления, и почему раньше этого неадеквата не отловили», – сказал Трухан.

Наиболее опасный конкурент Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико ранее 20 лет руководил «Белгазпромбанком».

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Днем ранее около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка». Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны.