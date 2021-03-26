«Где ваш патриотизм?!» – в Киеве призвали люстрировать националистов

26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Нападение радикалов на Офис президента Украины, как и спокойная реакция общественности на это событие, говорят о том, что на Украине уже перешли грань насилия.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил советник главы офиса президента Украины, русофоб Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, у нас все пытаются это событие (погром офиса Зеленского – прим. ред.) обесценить – немного покрасили знание и это якобы ничего не означает. Это означает, что у нас перешли грань насилия.

Если насилие произошло по отношению к главному административному зданию в стране, это является поводом для внеочередного созыва Верховной рады. Потому что вопрос не в краске на стенах и не на затратах на очищение стен, а то, что в стране снова пересечена линия насилия, как это было 31 июля 2015 года под Верховной радой», – рассуждал «Карамелька».

В свою очередь, бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк отметил, что украинских националистов и радикалов пора подвергнуть люстрации.

«Вы все патриоты! Там была патриотическая масса. Я понимаю хулиганство, я понимаю повреждение. Но я не понимаю, а надругательство над государственным символом, это патриотическое действие, или нет.

Вы видите, как там государственный герб поносили. Вы понимаете, что необходимо у вас в патриотическом и националистическом обществе проводить люстрацию. Как вы можете так относиться к гербу Украины? На что вы посягаете?» – негодовал Вовк.