«Где ваш педантизм и аккуратность, немцы?» – глава МИД РФ о ситуации с турбинами «Siemens»

26.07.2022  19:31 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Газ, Германия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация


Запад совершенно безответственно относится к собственным гражданам, ставя на первое место не их безопасность, а очередные антироссийские манипуляции.

Об этом в рамках совместной пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Мусевени высказался глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад совершенно безответственно относится к собственным гражданам, ставя на первое место не их безопасность,...

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Он обратился к «западным коллегам» с призывом определиться с процессами отправки канадских турбин на ремонт в нынешних условиях экономических ограничений.

«Сейчас раздувается история с турбинами «Сименс», которые проходили регламентные работы в Канаде и которые Канада не захотела возвращать. Потом «Сименс» при поддержке германского правительства, добился их возвращения, но нам никто не может внятно в документах объяснить, какой теперь статус у этой турбины и у других, которые должны проходить регламентные работы в Канаде», – отметил Лавров.

«Поднялся шум, смотрел новости, вокруг того, что «Газпром» еще одну перекачивающую турбину должен поставить на сервисное обслуживание. Собирается какая-то внеочередная чрезвычайная сессия Евросоюза по энергетике, будут, наверняка, звучать инвективы в адрес «Газпрома». У меня простой вопрос: если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать, как это делают представители Германии, в частности?

Не знаю, как представители Германии, которые славятся такой национальной чертой, как педантизм, аккуратность могут призывать к нарушению правил, от которых зависит безопасность людей», – добавил глава российского МИД.

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