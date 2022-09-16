Генерал: Наступательный порыв ВСУ иссякает. Боевые действия затягиваются

16.09.2022  17:13 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
Просмотров: 661
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

После ряда ошибок со стороны руководства ВС РФ украинские вооруженные формирования захватили инициативу на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

После ряда ошибок со стороны руководства ВС РФ украинские вооруженные формирования захватили инициативу на...

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«Вряд ли Киев решится сейчас наступать на российскую территорию. Но обстрелы и концентрация подразделений ВСУ у российской границы требуют значительных оборонных ресурсов для обеспечения безопасности в приграничной полосе», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он отмечает, что «наступательный порыв противника, похоже, иссякает, но не надо самоуспокаиваться».

«К линии боевого соприкосновения прибывают новые соединения ВСУ, стратегический замысел которых, возможно, состоит в том, чтобы прорваться к городам на Азовском побережье», – не исключает генерал.

По его словам, инициатива перешла к противнику.

«К сожалению, боевые действия затягиваются. После ряда ошибок российского военного руководства боевая инициатива на ряде фронтов – у украинской стороны.

Участникам спецоперации требуются значительные резервы, необходимы ротация войск, формирование в составе ВС РФ новых добровольческих частей и соединений и переход на уничтожение критически важных инфраструктурных объектов (мостов, переправ, складов горюче-смазочных материалов, трансформаторных подстанций) и логистических путей, чтобы осложнить или полностью сорвать снабжение соединений ВСУ», – подчеркивает генерал.

Давая оценку ролику, на котором заключенных одной из колоний агитируют вступить в ряды ЧВК, воюющей на Украине, он говорит, что «штрафбаты» не помешают достижению целей СВО.

«Но основные боевые вопросы по разгрому врага должны решать регулярные воинские соединения и объединения», – убежден эксперт.

Он напоминает, что на Украине с первых дней СВО объявлена мобилизация.

«В ВСУ бойцов хватает. И благодаря помощи Запада они, скажем прямо, неплохо вооружены и обучены», – признает генерал.

Эксперт также обращает внимание, что киевский режим получает серьезную финансовую помощь, которая используется в интересах ВСУ.

«От ЕС уже в сентябре придут в Киев 5 млрд евро до конца сентября, 3 млрд евро – до конца октября-ноября. Помимо социальных проектов благодаря такой помощи от стран ЕС идут финансирование денежного довольствия солдат и офицеров ВСУ, обеспечение и поддержка боевых действий», – говорит резюмирует Неткачев.

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Просмотров: 661

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