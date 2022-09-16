Генерал: Наступательный порыв ВСУ иссякает. Боевые действия затягиваются

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Новости Украины

После ряда ошибок со стороны руководства ВС РФ украинские вооруженные формирования захватили инициативу на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

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«Вряд ли Киев решится сейчас наступать на российскую территорию. Но обстрелы и концентрация подразделений ВСУ у российской границы требуют значительных оборонных ресурсов для обеспечения безопасности в приграничной полосе», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он отмечает, что «наступательный порыв противника, похоже, иссякает, но не надо самоуспокаиваться».

«К линии боевого соприкосновения прибывают новые соединения ВСУ, стратегический замысел которых, возможно, состоит в том, чтобы прорваться к городам на Азовском побережье», – не исключает генерал.

По его словам, инициатива перешла к противнику.

«К сожалению, боевые действия затягиваются. После ряда ошибок российского военного руководства боевая инициатива на ряде фронтов – у украинской стороны. Участникам спецоперации требуются значительные резервы, необходимы ротация войск, формирование в составе ВС РФ новых добровольческих частей и соединений и переход на уничтожение критически важных инфраструктурных объектов (мостов, переправ, складов горюче-смазочных материалов, трансформаторных подстанций) и логистических путей, чтобы осложнить или полностью сорвать снабжение соединений ВСУ», – подчеркивает генерал.

Давая оценку ролику, на котором заключенных одной из колоний агитируют вступить в ряды ЧВК, воюющей на Украине, он говорит, что «штрафбаты» не помешают достижению целей СВО.

«Но основные боевые вопросы по разгрому врага должны решать регулярные воинские соединения и объединения», – убежден эксперт.

Он напоминает, что на Украине с первых дней СВО объявлена мобилизация.

«В ВСУ бойцов хватает. И благодаря помощи Запада они, скажем прямо, неплохо вооружены и обучены», – признает генерал.

Эксперт также обращает внимание, что киевский режим получает серьезную финансовую помощь, которая используется в интересах ВСУ.

«От ЕС уже в сентябре придут в Киев 5 млрд евро до конца сентября, 3 млрд евро – до конца октября-ноября. Помимо социальных проектов благодаря такой помощи от стран ЕС идут финансирование денежного довольствия солдат и офицеров ВСУ, обеспечение и поддержка боевых действий», – говорит резюмирует Неткачев.