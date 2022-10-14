Генерал: России надо поторопиться с уничтожением критически важных объектов Украины

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Новости Украины

Поставки западных средств ПВО для ВСУ создадут проблемы для российской армии, но не смогут закрыть небо над Украиной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий 14-й армией в Тирасполе, бывший заместитель командующего Группой российских войск в Закавказье генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

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«Чувствуя поддержку Запада, Киев не намерен вести мирные переговоры и готов продолжать боевые действия даже в условиях вывода из строя ракетными ударами критически важных объектов на своей территории. Руководство Украины рассчитывает на дополнительную военную помощь, в том числе в средствах ПВО, которую ему уже пообещали США и другие страны в Брюсселе на саммите глав оборонных ведомств НАТО», – сказал Неткачев «Независимой газете».

Он также прокомментировал недавние слова главы офиса президента Украины Андрея Ермака, пафосно заявившего:

«Очередной «Рамштайн». Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба».

Впрочем, Неткачев считает, что в Киеве «несколько поторопились с выводами» и напомнил, что минобороны ФРГ сообщило о поставке ВСУ четырех зенитно-ракетных систем IRIS-T SLM, способных прикрывать не менее двух крупных городов или нескольких стратегических объектов, но это далеко не вся Украины.

Кроме того, Франция передаст Киеву зенитные ракетные комплексы (точное число не называется) Crotale-NG, способные поражать воздушные цели на высоте до 6 км и на дальности до 10 километров, что важно только для обороны в тактическом звене. В свою очередь Великобритания планирует передать Киеву авиационные ракеты AIM-120 AMRAAM для перехвата российских крылатых ракет.

По некоторым данным, модификации ракеты AIM-120 могут также использоваться в норвежско-американском зенитно-ракетном комплексе NASAMS, которые пообещали поставить страны НАТО в ходе саммита «Рамштайн-6» в Брюсселе.

«Подразделения ПВО NASAMS, которые будут поставлены Украине, сумеют прикрыть некоторые территории и отдельные объекты, к примеру, такие города, как Киев или Львов. В ближайшие дни ВСУ получат две батареи комплекса NASAMS или 18 пусковых установок. Одна батарея NASAMS способна противостоять одновременно 54 атакующим крылатым ракетам. Но эти системы ПВО не способны сбивать гиперзвуковые цели и ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». Правда, существует вероятность уничтожения батареями NASAMS ракет «Калибр», Х-101 и Х-555. России важно как можно быстрее вывести из строя критически важные объекты, находящиеся в украинской столице, а также в районах городов Одесса, Николаев, Львов, Запорожье, Днепропетровск и т.п. Когда ВСУ с помощью НАТО построит более эффективную систему ПВО, сделать это будет труднее», – предупреждает Неткачев.