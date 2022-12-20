Генерал ВСУ: Зима уже показала, что русские умеют наступать

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Российская армия имеет преимущество количественно и качественно, командование провело работу над ошибками, тем более, что зимнее время русским не помеха, в чём ВСУ могли убедиться ещё в 2015 году.

Об этом в эфире YouTube-канала «Курбанова live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я понимал, что они сделали выводы, и последние десять месяцев войны показывают, что они достаточно быстро делают выводы с собственных ошибок, меняют тактику и стратегию, меняют порядок применения своих частей и подразделений. Нужно четко признать, что перед нами серьезный, очень мощный противник. Так же, как и государство, которое воюет против нас, при всей нашей ненависти к ней, нужно понимать, что даже в количественных показателях, что касается людей, вооружения, боеприпасов, они имеют преимущество», – сказал Кривонос.

Он напомнил провал украинских вооруженных сил зимой 2014-2015 года.

«Поэтому наше задание, зная их слабые места, бить как раз по этим слабым местам, которые позволят нам сдержать врага, нанести ему поражение и далее проводить наступательные операции. У нас еще есть время, его не так много, и если себя кто-то тешит мыслью, что во время зимы не будет наступлений, давайте вспомним зиму 2014-2015 года, когда Россия активно проводила наступления, наш огромный провал на Дебальцевском направлении привел к нашим большим потерям – и политических, и моральных, и территориальных. Плюс зима этого года показала, что они умеют наступать», – отметил украинский генерал.