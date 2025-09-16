Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не стоит давать советы полякам, как сбивать дроны, учитывая, что пока она сама не преуспела на этом поприще.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил член комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

«Неделю назад фактически русские успешно для себя и критически для нас поразили Трипольскую ТЭС», – сказал политик.

Он говорит, что ранее выделенные средства на восстановление объекта после прежних ударов ракетами «пошли насмарку» и жалуется, что теперь станция атакуется «шахедами, которые мы вроде должны сбивать».