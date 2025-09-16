«Герани» обнулили затратное восстановление Украиной Трипольской ТЭС
Украине не стоит давать советы полякам, как сбивать дроны, учитывая, что пока она сама не преуспела на этом поприще.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил член комитета ВР по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.
«Неделю назад фактически русские успешно для себя и критически для нас поразили Трипольскую ТЭС», – сказал политик.
Он говорит, что ранее выделенные средства на восстановление объекта после прежних ударов ракетами «пошли насмарку» и жалуется, что теперь станция атакуется «шахедами, которые мы вроде должны сбивать».
«Мы сейчас даем советы полякам, как сбивать шахеды. Но важно, чтобы мы сами справились с этими вызовами, которые имеем внутри страны. Хорошо раздавать советы, но для нас важно сначала не научиться, а иметь возможность и способность сбивать все 100% шахедов не по отчетам спикеров генштаба или МО, а все же по реальным отчета, чтобы шахеды не достигали целей, которые перед собой ставят русские», – резюмировал депутат.
