Германия пообещала Украине безопасное небо к концу года

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Победа Украине должна быть такой, чтобы Киев мог сдерживать Россию от нанесения ракетных ударов, иначе на украинскую территорию не зайдут немецкие инвесторы.

Об этом в интервью изданию «Тиждень» заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Позицию немецкой стороны, касательно того, что Германия согласилась на передачу «Леопардов» Украине только после согласия США, она объяснила страхом перед ассоциациями со Второй мировой войной.

«Мы, Германия, сказали, что будем поставлять вместе с остальными, я думаю, что это добрый подход, потому что очень многие из наших соседей помнят Вторую мировую войну, и они немного боятся, что и Германия. Одновременно они требуют от нас лидерства, и это иногда очень сложно сопоставить. Идея всегда быть в тесном контакте с партнёрами, мне кажется, хорошая. Но я здесь живу, как и вы, и все украинцы, и я тоже понимаю, что для украинцев это долго. Они долго ждали такие новости», – сказала посол.

Она добавила, что в снабжении Украины оружием имеют место далеко идущие планы.

«Наше первое задание сейчас – это вооружить и поддерживать Украину таким образом, что когда война закончится, и победа будет с Украиной, Украина будет способна сдерживать Россию так, чтобы Россия больше не могла нападать. Сдерживание России, мне кажется, самое важное. Это и для Украины очень важно, но и это важно для наших инвестиций – обеспечить, чтобы это не было разрушено снова. Думаю, что факт, что Украина получит стойкость систем ПВО – это действительно важно. Я очень надеюсь, что уже в конце года украинское небо будет достаточно безопасным. И это будет важным аргументом для инвесторов, чтобы снова здесь инвестировать», – пообещала Фельдгузен.