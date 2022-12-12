«Германия в шесть раз меньше помогает Украине, чем Латвия» – польский экс-министр

Германия, которая, как и вся Старая Европа, несёт значимую часть ответственности за войну, должна в особых масштабах компенсировать Украине результаты ошибок и преступлений своей довоенной политики.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр труда Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему, например, Германия в шесть раз меньше помогает Украине по отношению к своему валовому продукту, чем, например, Латвия. В пять раз меньше, чем Литва и Эстония! Таких вопросов может быть – очень много. Но наш подход и вывод, который я делаю, такой, что, если Старая Европа несет значимую часть ответственности за эту войну, у нее должны быть особые обязательства в компенсации своей прежней политики. Потому что то, что делала до войны, и сейчас не хватит просто сказать: «Извините, мы ошибались». Это не решение. Я считаю, что Старая Европа должна, компенсируя ошибки и преступления, которые были совершены, просто участвовать в поддержке Украины в пять раз больше чем те, которые сегодня это делают. Посмотрите карту помощи для Украины по отношению к валовому продукту. Увидите линию, которая разделяет сегодня Европу. Это один из факторов, которые возникают», – вещал Кульпа.

При этом он посетовал на то, что немцы не только неохотно делятся вооружением, но и затормаживают логистику военной помощи Украине, ссылаясь на недостаточную территориальную пропускаемость.

«Германия перед войной сделала аудит своих вооруженных сил, показывая, что их практически нет. Хотя есть там три тысячи «Леопардов». Нет возможности, чтобы через территорию Германии пришла помощь, потому что нет пропускаемости достаточной. Хочу обратить внимание, что Великобритания и США, которые помогают Украине, помогают в обход территории Германии. Эти противоречия логические заставляют поляков принять такой подход, что эта война является направленной также против Польши. Поэтому ракета, которая упала на территории Польши, является российской. Потому что эта ракета направлена против нас. Если бы Россия не начала эту войну, эта ракета бы не упала. Это как дважды два», – бредил экс-министр.