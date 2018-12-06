06.12.2018, Москва, Максим Карпенко
 
Москва, Россия
Просмотров:

Гламур 30-х годов ужаснул российских либералов

Рестораны известного российского ресторатора и адвоката Александра Раппопорта зазывают на новогодние банкеты «в стиле гламурных 30-х». Посетителям предлагают катание вокруг Кремля на комфортабельной яхте и шоу-программу.

Это предложение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», возмутило директора фонда «Разумный интернет», либерала Илью Переседова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Рестораны Раппопорта зовут всех на новогодние банкеты. Среди них — катание на комфортабельной яхте вокруг Кремля под девизом: «Новый год в стиле гламурных 30-х». И Спасская башня на флаере с рубиновой звездой, припорошенной снегом… Самое интересное, что мало кто из тех, кого Раппопорт зовёт на свой праздник, выжил бы в СССР 30-х годов. Их всех перещёлкали бы как спекулянтов и врагов народа, – утверждает Переседов. – Кстати, отсылки к Голливуду тоже не работают — в 30-х там, конечно, был «гламур», но вовсе не такой образцово-показательный, как в более поздние годы».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть