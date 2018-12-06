Гламур 30-х годов ужаснул российских либералов

06.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Рестораны известного российского ресторатора и адвоката Александра Раппопорта зазывают на новогодние банкеты «в стиле гламурных 30-х». Посетителям предлагают катание вокруг Кремля на комфортабельной яхте и шоу-программу.

Это предложение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», возмутило директора фонда «Разумный интернет», либерала Илью Переседова.

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«Рестораны Раппопорта зовут всех на новогодние банкеты. Среди них — катание на комфортабельной яхте вокруг Кремля под девизом: «Новый год в стиле гламурных 30-х». И Спасская башня на флаере с рубиновой звездой, припорошенной снегом… Самое интересное, что мало кто из тех, кого Раппопорт зовёт на свой праздник, выжил бы в СССР 30-х годов. Их всех перещёлкали бы как спекулянтов и врагов народа, – утверждает Переседов. – Кстати, отсылки к Голливуду тоже не работают — в 30-х там, конечно, был «гламур», но вовсе не такой образцово-показательный, как в более поздние годы».