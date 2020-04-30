Глава МИД Белоруссии оказался в центре гей-скандала

30.04.2020, Москва, Галина Шершнева

Сразу несколько источников сообщило о нетрадиционной сексуальной ориентации прозападного главы МИД Белоруссии Владимира Макея, который, как утверждается в публикациях, претендует на то, чтобы занять кресло президента в случае ухода Александра Лукашенко.

Уточняется, что самому «Батьке» известно о президентских амбициях Макея, однако он терпит его в правительстве из-за связей на Западе, в нужный же момент глава государства может инициировать обнародование «пикантного» компромата на руководителя МИДа.

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Об этом, в частности, пишет немецкоязычный сайт The Dozen News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Министр вынужден скрывать свои нетрадиционные сексуальные наклонности. В бывшей советской республике отношение к гомосексуалистам остается предвзятым, и раскрытие этого факта с доказательствами может похоронить политическую карьеру», – говорится в статье.

Имея такого рода компромат, Лукашенко спокоен по поводу конкурента и использует его связи на Западе, чтобы продолжать политику «многовекторности». А связи у Макея крепкие, отмечает немецкое издание Mars von Padua.

«По иронии судьбы, именно сексуальная ориентация Макея позволила ему обзавестись лобби в западных странах. К примеру, итальянский бизнесмен Винченцо Трани, главный лоббист Макея в Италии, также является членом ЛГБТ-сообщества… В знак благодарности Трани даже получил статус почетного консула Белоруссии в Неаполе», – указывает автор.

Телеграм-канал «Колинавапапу» сообщает, что в 2015 году Макей отмечал свой день рождения в Риме. По приглашению Трани на вечеринку собрались влиятельные в политических кругах геи со всей Европы.

Как добавляет телеграм-канал «Дилетант», Макей попал в разработку западных спецслужб «по гомосексуальной линии» еще в начале 90-х годов, будучи выпускником Венской дипломатической академии.

Поэтому белорусский президент ошибается, когда думает, что держит своего министра под контролем. 20 февраля Владимир Макей в Вене встречался с представителем Госдепартамента и руководителем фонда Сороса, не проинформировал Лукашенко о фактах встреч и об их содержании.

А в конце 2019 года разразился кулуарный скандал, когда белорусский МИД пытался организовать визит Лукашенко на Олимпийские игры в Японию. В Токио дали понять, что не хотят видеть скандального белорусского президента, зато готовы принять министра Макея на самом высоком уровне с участием Императора и премьер-министра. Эксперты полагают, что японские дипломаты действовали, исходя из информации, полученной из Вашингтона.

Поданным «Дилетанта», в НАТО уверены, что Александр Лукашенко не сможет переизбраться и покинет свой пост не позднее сентября 2020 года, уступив его министру иностранных дел Владимиру Макею. Такое мнение сложилось у экспертов альянса. В НАТО также прогнозируют продолжение совместных учений с белорусской армией.

«Если смотреть с точки зрения Вашингтона, то Макей куда более выгодная кандидатура, через которую можно будет продвигать в Белоруссии западную повестку. Лукашенко в этом является личностью ненадежной, несмотря на его споры с Москвой. Лукашенко предпочитает играть на двух фронтах, добиваясь наиболее выгодных условий для Минска. Макей в этом смысле более покладистый», – пишет The Dozen News.

По информации сайта, на Западе уже нашлись доноры, выделившие 70 миллионов долларов на PR-кампанию Макея, его имиджем занимается британское агентство.

«В частности, из информации, которая просочилась в СМИ, стало известно, что имиджмейкеры считают плюсом Макея его «кельтскую» фамилию, которая лучше воспринимается на слух, нежели Лукашенко», – сообщает The Dozen News.