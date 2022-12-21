Глава СБУ открыто призвал украинцев «стучать» на соседей

Когда на вновь перешедших под контроль Киева территориях украинским спецслужбам попадается подозреваемое в коллаборационизме лицо, то всегда можно договориться, если задержанный сдаст кого-то из местных, кто работал на врага.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил врио главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партнёры (западные – ред.) очень переживают по поводу этого вопроса, и именно этот рубеж между коллаборационистами и неколлаборационистами – я не вижу никакой проблемы. Понимаете, каждая ситуация индивидуальная. Если человек что-то делал под дулом автомата, извините, это другой подход. Прежде всего, должен быть соответствующий умысел во время совершения преступления. Поэтому каждая ситуация изучается, документируется, делается её правовая оценка, далее изучает прокурор, и только после этого принимается правовое решение в виде объявления или не объявления подозрения», – рассуждал головорез.

«Вместе с тем, весьма неплохо, когда у нас будет много свидетелей соответствующей противоправной деятельности. Думаю, в перспективе тот, кто метался или туда, или туда, но мы деоккупировали территорию, и он сегодня готов дать все показания относительно всех преступлений и того, как всё происходило, и кто именно из местных работал на врага, то и для него, и для нас как государственников это не будет плохим вариантом», – порекомендовал Малюк.