Глава Военно–гражданской администрации Харьковской области: Не сомневаюсь, что вернёмся

Военно–гражданская администрация Харьковской области продолжает работать на территории Российской Федерации.

В местах массового переселения жителей области созданы оперативные штабы, сообщил в эфире НТС глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего хочется сказать, что Харьковская область для нас – это её жители и люди. С учётом того, что очень большое количество населения было вынуждено покинуть свои дома, свою родную землю и выехать, прежде всего, на территорию России. Люди выезжали на территорию Донецкой и Луганской народной республик, на территорию Российской Федерации – это наши переселенцы, которые не должны были остаться без нашего внимания, – заверил Ганчев. – Эти люди приехали сюда, а значит не могли остаться без нашей опеки. По крайней мере в той степени, в которой мы можем себе позволить оказывать помощь на территории России, мы это делаем».

Оперативные штабы администрации созданы в тех регионах, где наибольшее количество переселенцев, прежде всего, в Белгородской области. Всего, по оценке главы ВГА, из Харьковской области выехало около 70 тысяч человек. Часть из них отправилась к родственникам и близким, часть живет в пунктах временного размещения.

«Надо понимать, что у нас ещё остались обязательства перед теми, кто с мая 2022 года должен был получать зарплату – это медики, учителя, работники коммунальной сферы, – пояснил Ганчев. – Нужно различать, Херсонская область стала субъектом Российской Федерации, а с Харьковской пока это не произошло. Поэтому наши граждане для России, которые ещё не получили российское гражданство, считаются переселенцами, беженцами и иностранцами. Для них предусмотрены социальные выплаты только после того, как они встанут на учёт и будут верифицированы. У нас люди, которые работали на территории Харьковской области в бюджетных организациях, свою работу сделали, но деньги начали получать после того, как поставлены на учёт. И мы эти выплаты сейчас продолжаем. Все наши пункты мобильной оперативной группы нацелены на сбор информации. Люди обращаются с разными вопросами, прежде всего о получении гражданства. Люди при выезде оказались в сложной ситуации, у многих утеряны или сгорели документы. Сейчас наша задача оказать им поддержку».

По словам главы администрации, гуманитарная помощь переселенцам оказывается. Идет сбор информации по потребностям в продуктах питания, медикаментах, одежде.

«Я не возьмусь говорить, в каких условиях находятся сейчас люди на подконтрольной Украине территории, но мы просто слышим от тех, кому удалось спастись и вывезти своих детей, стариков. Каждый день сталкиваемся с этими проблемами, потому что люди рассказывают, с чем они там столкнулись. Ничего хорошего там их не ждёт, это мародёрство, грабежи и просто убийство. А если будет установлено, что человек хоть каким-то образом симпатизировал России или военно-гражданской администрации, то, конечно, он подлежит истреблению. Ничего хорошего мы от украинских вооружённых формирований для наших граждан не ожидаем. Поэтому, когда мы покидали территорию, всем рекомендовали уезжать. Но, к сожалению, не все смогли, некоторые просто отказались, – отметил Ганчев. – Вынужденные переселенцы столкнулись здесь со многими проблемами, но, я так понимаю, там ещё хуже… Паники у людей нет. Иногда приходят со своими проблемами, иногда со слезами на глазах просят помочь спасти родственников, но сказать, что это паника, нельзя. Все уже увидели, что нельзя было оставаться. К сожалению, территорию покинули, и она снова оккупирована врагом, но все верят, что мы туда вернёмся и восстановим свои дома, поэтому говорить о панике здесь нельзя».

Пример восстановления Мариуполя воодушевляет харьковчан, и они надеются, что после возвращения в родные города так же быстро смогут наладить мирную жизнь.

«Прежде всего, хочу сказать, что раз мы продолжаем свою работу и живём этим, то я даже не считаю, я уверен в том, что достаточно скоро мы будем дома. Вопрос в другом, что Украина, используя тактику выжженной земли, не оставит ничего живого на территории Харьковской области, и предстоит очень много работы. Тем не менее, это наша земля, наши люди, и мы сделаем все, чтобы восстановить инфраструктуру, восстановить людям дома, компенсировать утерянное имущество, – отметил Ганчев. – Поэтому все наши люди верят в то, что мы вернёмся и восстановим свои города».