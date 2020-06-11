Главный конкурент Лукашенко предупредил: Белорусские выборы могут стать нелегитимными

11.06.2020, Москва, Елена Острякова

Экс-банкир Виктор Бабарико уверен, что будет зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, поскольку уже имеет на руках необходимое для этого количество подписей избирателей, прошедших экспертизу.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас нарастает база верифицированных подписей, прошедших процедуры, начиная от подчерковедческой экспертизы и заканчивая электронным сшиванием копий. Там невозможно будет ничего сделать. И это будет база, намного превышающая 100 тысяч», – сказал Бабарико.

Он напомнил, что в Белоруссии не было прецедента, чтобы ЦИК отказывала претенденту, набравшего нужное количество подписей.

«Если это не произойдет, это значит, власть распишется в таком своем бессилии, которое не позволило ей даже выйти на поле борьбы. И вы хотите сказать, что после этого выборы в Беларуси будут иметь легитимность?

Нерегистрация нашей группы это не просто позор, а признание того, что рейтинги, публикуемые в независимых изданиях, правильные. Я не верю, что кто-то на это пойдет», – сказал Бабарико, которому опросы в интернете дают более 50% поддержки.

Вместе с тем, он допустил, что сегодняшние обыски, которые провели силовики в «Белгазпромбанке», могут быть связаны с тем, что власть не находит формальных поводов его не зарегистрировать.

«Судя по всему, все поняли, что нарушения найти невозможно. Тогда предпринимается попытка убрать. Никаких вариантов нерегистрации нет, потому что нет никаких формальных и неформальных причин это не сделать», – сказал Бабарико.

Около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели сегодня обыск в головном офисе «Белгазпромбанка», главными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Виктор Бабарико в рамках расследования уголовного дела процессуального статуса не имеет.