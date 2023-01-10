Украинцам нельзя скупиться на волшебное слово «спасибо» в отношении стран Запада во главе с США за то, что поддержали Киев оружием и спасли страну от уничтожения ещё весной 2022.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с ужасом думаю, я иногда думаю, вот, вчера думал вечером, просто с ужасом – представьте себе, что американцы, британцы и другие нам не помогли с оружием. До меня вчера вдруг так окончательно дошло, что если бы Запад во главе с США не дал бы нам оружие, Украины бы уже не было. Не было бы уже в первые пару месяцев войны», – причитал он.

«Я это говорю для того – чтобы мы испытывали благодарность по отношению к США, Британии, Польше, странам Балтии, к тем, кто нам помогал оружием, к Греции, к Словакии, к Франции, теперь к Германии уже, Чехии, Японии – каждой стране спасибо. Надо не скупиться говорить это волшебное слово – спасибо», – призвал Гордон, ни словом не обмолвившись о сотнях тысяч гниющих в земле ВСУшников.