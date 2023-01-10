Гордон: Без западной помощи Украины бы не стало в первые пару месяцев войны

Вадим Москаленко.  
10.01.2023 20:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 246
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинцам нельзя скупиться на волшебное слово «спасибо» в отношении стран Запада во главе с США за то, что поддержали Киев оружием и спасли страну от уничтожения ещё весной 2022.

Об этом заявил киевский телешарлатан Дмитрий Гордон в интервью украинской медиа-проститутке Василию Голованову (работал на ТВ-каналах Медведчука, теперь обслуживает бандеровский режим), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам нельзя скупиться на волшебное слово «спасибо» в отношении стран Запада во главе с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я с ужасом думаю, я иногда думаю, вот, вчера думал вечером, просто с ужасом – представьте себе, что американцы, британцы и другие нам не помогли с оружием. До меня вчера вдруг так окончательно дошло, что если бы Запад во главе с США не дал бы нам оружие, Украины бы уже не было. Не было бы уже в первые пару месяцев войны», – причитал он.

«Я это говорю для того – чтобы мы испытывали благодарность по отношению к США, Британии, Польше, странам Балтии, к тем, кто нам помогал оружием, к Греции, к Словакии, к Франции, теперь к Германии уже, Чехии, Японии – каждой стране спасибо. Надо не скупиться говорить это волшебное слово – спасибо», – призвал Гордон, ни словом не обмолвившись о сотнях тысяч гниющих в земле ВСУшников.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть